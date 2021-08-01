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    «Рома» объявила о переходе Шомуродова. Сумма трансфера – 17,5 миллиона

    Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов перешел в «Рому».

    Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца июня 2026 года. Он будет выступать за «Рому» под 14-м номером.

    Трансфер Шомуродова обошелся римскому клубу в 17,5 миллиона евро.

    • По информации Eurostavka, «Ростов» получит 15% от прибыли «Дженоа» за трансфер 26-летнего форварда.
    • Шомуродов перешел в «Дженоа» в октябре 2020 года из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
    • В 31 матче Серии А он забил 8 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ромы»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1035

      R_a_i_n 29 секунд назад

      Он мне напоминает Нас из Локо. Сначало вроде ничего, потом пшик. Время покажет.

      0
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      Рейтинг: +4466

      Виталий Орехов 13 минут назад

      Эльдор красава!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3397

      Алехсбургер. 24 минуты назад

      " а на вырученные деньги,по совету друзей.." Ростов покупает Бердыева.)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +586

      talgatnurzhanov2006 32 минуты назад

      От Карпина до Моуриньо за 1 год.

      1
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      Рейтинг: +654

      xrrrx 53 минуты назад

      Он же ничего особенного в Дженоа не показал. Или я ошибаюсь?

      0
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      Рейтинг: +6091

      Fusballer > xrrrx 41 минуту назад

      Статистически, как форвард, может и не показал, но потенциал увидели.

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