«Рома» объявила о переходе Шомуродова. Сумма трансфера – 17,5 миллиона

Он мне напоминает Нас из Локо. Сначало вроде ничего, потом пшик. Время покажет.
Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов перешел в «Рому».
Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца июня 2026 года. Он будет выступать за «Рому» под 14-м номером.
Трансфер Шомуродова обошелся римскому клубу в 17,5 миллиона евро.
- По информации Eurostavka, «Ростов» получит 15% от прибыли «Дженоа» за трансфер 26-летнего форварда.
- Шомуродов перешел в «Дженоа» в октябре 2020 года из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
- В 31 матче Серии А он забил 8 голов.