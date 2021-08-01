«Рома» объявила о переходе Шомуродова. Сумма трансфера – 17,5 миллиона

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов перешел в «Рому».

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца июня 2026 года. Он будет выступать за «Рому» под 14-м номером.

Трансфер Шомуродова обошелся римскому клубу в 17,5 миллиона евро.