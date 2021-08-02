Eurostavka: «Ростов» получит 15% от прибыли «Дженоа» за трансфер Шомуродова

Стало известно, сколько может заработать «Ростов» на продаже нападающего «Дженоа» Эльдора Шомуродова в «Рому».
По информации Eurostavka, «Ростов» получит 15% от прибыли «Дженоа» за трансфер 26-летнего форварда.
«Ростов» заработает 375 тысяч евро, если «Рома» арендует Шомуродова за 2,5 миллиона евро. Также клуб может получить 1,5 миллиона евро, если римляне выкупят нападающего за 17,5 миллионов евро.
- Шомуродов перешел в «Дженоа» в октябре 2020 года из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
- В 31 матче Серии А он забил 8 голов.
Источник: Eurostavka