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    Eurostavka: «Ростов» получит 15% от прибыли «Дженоа» за трансфер Шомуродова

    Стало известно, сколько может заработать «Ростов» на продаже нападающего «Дженоа» Эльдора Шомуродова в «Рому».

    По информации Eurostavka, «Ростов» получит 15% от прибыли «Дженоа» за трансфер 26-летнего форварда.

    «Ростов» заработает 375 тысяч евро, если «Рома» арендует Шомуродова за 2,5 миллиона евро. Также клуб может получить 1,5 миллиона евро, если римляне выкупят нападающего за 17,5 миллионов евро.

    • Шомуродов перешел в «Рому» в октябре 2020 года из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
    • В 31 матче Серии А он забил 8 голов.

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    Источник: Eurostavka

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