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  • «Обозреватель»: УАФ и Шевченко не договорились по зарплате. Тренер требовал 3 миллиона в год

«Обозреватель»: УАФ и Шевченко не договорились по зарплате. Тренер требовал 3 миллиона в год

1 августа 2021, 18:22
11

Непродление контракта главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко случилось из-за отсутствия консенсуса по вопросу зарплаты. УАФ (Украинская ассоциация футбола) соглашалась платить всему штабу не более 1,5 миллиона долларов.

При этом Шевченко требовал в два раза больше.

  • Выступление на Евро-2020 принесло Украине 16 миллионов евро.
  • Шевченко работал с командой с 2016 года.
  • Шевченко в прощальном посте поблагодарил УАФ за возможность поработать со сборной.

Шевченко – после ухода из сборной Украины: «Показали, что наш футбол может быть конкурентным и интересным»

Источник: «Обозреватель»

Украинский новостной портал. Основан в 2001 году. Аудитория в твиттере - более 36 тысяч подписчиков.

Украина. Премьер-лига Украина Шевченко Андрей
Комментарии (11)
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Томик
1627835898
Вот и информация. А то чего только не фантазировали. Всего то паренёк посчитал, что теперь он должен получать больше. А другие пацаны считают, что только топ менеджеры могут столько денег получать и делиться с каким-то тренером не собираются.
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Decorhome
1627836230
Это минус
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portero
1627836279
Согласились платить 10% от заработка,
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BRO_football
1627838611
У нас Черчесов за куда меньшие достижения получал 2,5 млн. евро. А тут Шевченко за выход Украины в 1/4 ЧЕ просит 3 млн. евро. Почему бы и нет? Стоило бы согласится.
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SPACE TRUCKIN
1627843325
не очень понятно:Шевченко требовал 3 млн только себе или на весь штаб?
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Plyash
1627858026
Шева заслужил эти деньги.Команда прекрасная,играет на перспективу в дальнейшем. Придёт новый коуч - и начинай всё с начала? УАФ такие же идиоты,как и наш РФС.
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zigbert
1627906084
Не смогли договориться? А сможет ли новый тренер работать как Шевченко? Ведь игра при нем была довольно успешной.
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