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    «Обозреватель»: УАФ и Шевченко не договорились по зарплате. Тренер требовал 3 миллиона в год

    Непродление контракта главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко случилось из-за отсутствия консенсуса по вопросу зарплаты. УАФ (Украинская ассоциация футбола) соглашалась платить всему штабу не более 1,5 миллиона долларов.

    При этом Шевченко требовал в два раза больше.

    • Выступление на Евро-2020 принесло Украине 16 миллионов евро.
    • Шевченко работал с командой с 2016 года.
    • Шевченко в прощальном посте поблагодарил УАФ за возможность поработать со сборной.

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    Источник: «Обозреватель»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10116

      BRO_football 1 час назад

      У нас Черчесов за куда меньшие достижения получал 2,5 млн. евро. А тут Шевченко за выход Украины в 1/4 ЧЕ просит 3 млн. евро. Почему бы и нет? Стоило бы согласится.

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      Рейтинг: +49801

      portero 1 час назад

      Согласились платить 10% от заработка,

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      Рейтинг: +1497

      Decorhome 1 час назад

      Это минус

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      Рейтинг: +5850

      Томик 1 час назад

      Вот и информация. А то чего только не фантазировали. Всего то паренёк посчитал, что теперь он должен получать больше. А другие пацаны считают, что только топ менеджеры могут столько денег получать и делиться с каким-то тренером не собираются.

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