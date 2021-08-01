«Обозреватель»: УАФ и Шевченко не договорились по зарплате. Тренер требовал 3 миллиона в год

Непродление контракта главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко случилось из-за отсутствия консенсуса по вопросу зарплаты. УАФ (Украинская ассоциация футбола) соглашалась платить всему штабу не более 1,5 миллиона долларов.

При этом Шевченко требовал в два раза больше.

Выступление на Евро-2020 принесло Украине 16 миллионов евро.

Шевченко работал с командой с 2016 года.

Шевченко в прощальном посте поблагодарил УАФ за возможность поработать со сборной.

Шевченко – после ухода из сборной Украины: «Показали, что наш футбол может быть конкурентным и интересным»