«Обозреватель»: УАФ и Шевченко не договорились по зарплате. Тренер требовал 3 миллиона в год

Непродление контракта главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко случилось из-за отсутствия консенсуса по вопросу зарплаты. УАФ (Украинская ассоциация футбола) соглашалась платить всему штабу не более 1,5 миллиона долларов.
При этом Шевченко требовал в два раза больше.
- Выступление на Евро-2020 принесло Украине 16 миллионов евро.
- Шевченко работал с командой с 2016 года.
- Шевченко в прощальном посте поблагодарил УАФ за возможность поработать со сборной.
Шевченко – после ухода из сборной Украины: «Показали, что наш футбол может быть конкурентным и интересным»
Источник: «Обозреватель»
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