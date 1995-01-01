Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    «Краснодар» готов заплатить за Крыховяка 1 миллион. «Локо» хочет 5

    Продолжаются переговоры между «Краснодаром» и «Локомотивом» по поводу трансфера полузащитника Гжегожа Крыховяка. Краснодарцы планируют заплатить миллион евро.

    При этом москвичи не намерены отпускать поляка дешевле, чем за 5 миллионов. Идти на уступки «Локомотив» не хочет.

    • «Чемпионат» накануне написал, что у Крыховяка уже есть контракт с «Краснодаром».
    • Крыховяк на этой неделе отказался тренироваться.
    • Он уже попрощался с «Локомотивом».

    Крыховяк не готов играть с ЦСКА из-за переговоров о переходе в другой клуб. Его варианты – «Краснодар» и ЦСКА

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:15
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +49764

      portero 18 минут назад

      интересно бабка пляшет..... как бы совсем далеко по ценнику, покупатель и продавец.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4058

      алдан2014 > portero 3 минуты назад

      Да не говорю. Игрок очень качественный для рпл,а ценник неприлично низкий,что то не так тут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1662

      Январь 59 52 минуты назад

      Надеюсь до игры с Зенитом все проблемы утрясут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2042

      Krasnodar 123 1 час назад

      Много хотят Фрицы, у Гжегожа контракт до конца сезона и зарплата 3250 млн евро. если он останется в Локо немчуре придется деньги выплатить и он свободный агент! Немчура хочет и рыбку съесть и все остальное. а так не бывает!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31660

      zra78 > Krasnodar 123 52 минуты назад

      Ну вы то крепко на х.ю сидите,а ещё и бесплатной рыбка захотели,а так не бывает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15745

      JTherry 1 час назад

      уже и зарплату Крыховяка согласовали в Краснодаре, а контракт у Локо еще не выкуплен, весьма странно ведут переговоры "эффективные менеджеры"...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13730

      Garrincha58 > JTherry 56 минут назад

      бизнес по русски у нас так все ведут переговоры поэтому нас и дурят

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15745

      JTherry > Garrincha58 31 минуту назад

      Галицкий оказывает Локо услугу по покупке Крыховяка, который имеет 4,5 лимона ЗП с бонусами... на мой взгляд, предложение по покупке его за 1 лимон выгодное для обоих клубов... за "хотелки" в 5 лимонов Рангник никому не продаст футболиста, который в Европе не нужен (после ЧЕ-20), а в России оказывается слишком дорогой игрушкой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1891

      Play 1 час назад

      Так он перешёл или нет? Совсем зап***елись. Вчера писали и про переход, и про сумму, и про контракт, а сегодня оказывается всё никак не договорятся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15745

      JTherry > Play 1 час назад

      Галицкий не может договориться с Локо о сумме выкупа (1 против 5)... с Миранчуком все понятнее - за него бомжи сразу 8+2 лимона предложили, и желание игрока выступать в ЛЧ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13730

      Garrincha58 > Play 55 минут назад

      Смолов же сказал вчера, что никто никуда ещё не ушёл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5511

      порт 1 час назад

      Значит уйдёт на следующий год бесплатно.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87977
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67052
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru