«Краснодар» готов заплатить за Крыховяка 1 миллион. «Локо» хочет 5

Продолжаются переговоры между «Краснодаром» и «Локомотивом» по поводу трансфера полузащитника Гжегожа Крыховяка. Краснодарцы планируют заплатить миллион евро.

При этом москвичи не намерены отпускать поляка дешевле, чем за 5 миллионов. Идти на уступки «Локомотив» не хочет.

«Чемпионат» накануне написал, что у Крыховяка уже есть контракт с «Краснодаром».

Крыховяк на этой неделе отказался тренироваться.

Он уже попрощался с «Локомотивом».

Крыховяк не готов играть с ЦСКА из-за переговоров о переходе в другой клуб. Его варианты – «Краснодар» и ЦСКА