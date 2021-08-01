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  • «Краснодар» готов заплатить за Крыховяка 1 миллион. «Локо» хочет 5

«Краснодар» готов заплатить за Крыховяка 1 миллион. «Локо» хочет 5

1 августа 2021, 12:15
19

Продолжаются переговоры между «Краснодаром» и «Локомотивом» по поводу трансфера полузащитника Гжегожа Крыховяка. Краснодарцы планируют заплатить миллион евро.

При этом москвичи не намерены отпускать поляка дешевле, чем за 5 миллионов. Идти на уступки «Локомотив» не хочет.

  • «Чемпионат» накануне написал, что у Крыховяка уже есть контракт с «Краснодаром».
  • Крыховяк на этой неделе отказался тренироваться.
  • Он уже попрощался с «Локомотивом».

Крыховяк не готов играть с ЦСКА из-за переговоров о переходе в другой клуб. Его варианты – «Краснодар» и ЦСКА

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крыховяк Гжегож
Комментарии (19)
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порт
1627810914
Значит уйдёт на следующий год бесплатно.
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1627811350
Так он перешёл или нет? Совсем зап***елись. Вчера писали и про переход, и про сумму, и про контракт, а сегодня оказывается всё никак не договорятся.
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JTherry
1627811407
уже и зарплату Крыховяка согласовали в Краснодаре, а контракт у Локо еще не выкуплен, весьма странно ведут переговоры "эффективные менеджеры"...
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Krasnodar 123
1627813755
Много хотят Фрицы, у Гжегожа контракт до конца сезона и зарплата 3250 млн евро. если он останется в Локо немчуре придется деньги выплатить и он свободный агент! Немчура хочет и рыбку съесть и все остальное. а так не бывает!
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Январь 59
1627814534
Надеюсь до игры с Зенитом все проблемы утрясут.
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portero
1627816562
интересно бабка пляшет..... как бы совсем далеко по ценнику, покупатель и продавец.
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Krasnodar 123
1627820024
Сообщение на сайте ФК Краснодар "«Краснодар» и «Локомотив» достигли предварительной договоренности о трансфере Гжегожа Крыховяка. В ближайшее время полузащитник прилетит в Краснодар. Контракт с клубом будет подписан после прохождения медицинского осмотра." ЭЛЬ ШКАНДАЛЬ окончен!!!
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житель СПб
1627849968
Одни новости - что уже договорились (вчера!), сегодня - что еще переговоры идут... Очень мутно! Попахивает серой схемой, или серым налом... Все это наш футбол не красит, а творят это - немцы?!
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