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    Крыховяк отказался тренироваться перед матчем с ЦСКА

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк планирует покинуть клуб. Из-за отсутствия договоренности между москвичами и «Краснодаром», который хочет купить игрока, поляк отказался тренироваться перед встречей второго тура РПЛ против ЦСКА.

    По информации журналиста «СЭ» Игоря Рабинера, Крыховяк находится в конфликте с руководством «Локомотива». Игрока не было в заявке на матч с ЦСКА.

    • Крыховяк все-таки подписал контракт с «Краснодаром». Об этом накануне писал «Чемпионат».
    • Он уже попрощался с «Локомотивом».
    • Поляк – участник Евро-2020, провел 2 матча.

    Крыховяк не готов играть с ЦСКА из-за переговоров о переходе в другой клуб. Его варианты – «Краснодар» и ЦСКА

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +49764

      portero 14 минут назад

      а штрафные санкции ? как всегда чётко не прописаны, юристы косячат в какой то команде...

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      Рейтинг: +13730

      Garrincha58 52 минуты назад

      оштрафуют или вообще расторгнут контракт Краснодару даже на руку такой расклад

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      Рейтинг: +3088

      PAREVG. 2 часа назад

      С одной стороны его понять можно, неопределенность, чемоданное настроение, нервная обстановка вокруг всего этого, с другой, он профессионал, и не должен пропускать тренировки, хотя бы потому, что контракт с Локо действующий, и он обязан его выполнять.

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      Рейтинг: +49764

      portero > PAREVG. 13 минут назад

      тут вопросик к юристам как так заключают контракт , если там штрафы не забиты? на такие ситуёвины...

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