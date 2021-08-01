Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крыховяк отказался тренироваться перед матчем с ЦСКА

1 августа 2021, 11:15
5

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк планирует покинуть клуб. Из-за отсутствия договоренности между москвичами и «Краснодаром», который хочет купить игрока, поляк отказался тренироваться перед встречей второго тура РПЛ против ЦСКА.

По информации журналиста «СЭ» Игоря Рабинера, Крыховяк находится в конфликте с руководством «Локомотива». Игрока не было в заявке на матч с ЦСКА.

  • Крыховяк все-таки подписал контракт с «Краснодаром». Об этом накануне писал «Чемпионат».
  • Он уже попрощался с «Локомотивом».
  • Поляк – участник Евро-2020, провел 2 матча.

Крыховяк не готов играть с ЦСКА из-за переговоров о переходе в другой клуб. Его варианты – «Краснодар» и ЦСКА

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Краснодар Крыховяк Гжегож
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAREVG.
1627809675
С одной стороны его понять можно, неопределенность, чемоданное настроение, нервная обстановка вокруг всего этого, с другой, он профессионал, и не должен пропускать тренировки, хотя бы потому, что контракт с Локо действующий, и он обязан его выполнять.
Ответить
Garrincha58
1627814460
оштрафуют или вообще расторгнут контракт Краснодару даже на руку такой расклад
Ответить
portero
1627816777
а штрафные санкции ? как всегда чётко не прописаны, юристы косячат в какой то команде...
Ответить
Hektor 84
1628110252
А что так можно было? *** вот у футболистов жизнь хороша не пошел на работу, а зарплата все равно капает
Ответить
Главные новости
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
1
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
7
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
11
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
5
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
8
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
6
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
1
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
8
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
29
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+