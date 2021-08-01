Крыховяк отказался тренироваться перед матчем с ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк планирует покинуть клуб. Из-за отсутствия договоренности между москвичами и «Краснодаром», который хочет купить игрока, поляк отказался тренироваться перед встречей второго тура РПЛ против ЦСКА.

По информации журналиста «СЭ» Игоря Рабинера, Крыховяк находится в конфликте с руководством «Локомотива». Игрока не было в заявке на матч с ЦСКА.

Крыховяк все-таки подписал контракт с «Краснодаром». Об этом накануне писал «Чемпионат».

Он уже попрощался с «Локомотивом».

Поляк – участник Евро-2020, провел 2 матча.

Крыховяк не готов играть с ЦСКА из-за переговоров о переходе в другой клуб. Его варианты – «Краснодар» и ЦСКА