Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    «Чемпионат»: Крыховяк попрощался с «Локомотивом»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк покинет команду. Он попрощался с партнерами, пишет источник.

    Поляк не сыграет завтра, 31 июля, с ЦСКА во втором туре РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2021 22:47
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1387

      Красногорск_Фан 1 минуту назад

      А Николич как обычно. Молчит. Болельщиков оскорбляют молчит. Состав распродают молчит. Зениту дежурно проигрываем, вяло морщится. Зиц председатель Фунт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8576

      житель СПб 1 час назад

      Жаль, что у Зенита только одно место легионера и крайне нужен нападающий! Крыховяк Зениту очень бы пригодился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1498

      lek! 1 час назад

      Тупее нашего чемпионата и команд не видел , как у девочек начнутся месячные и страдают уйней.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2366

      ySS 1 час назад

      Крыховяк - один из лучших и полезных игроков Локомотива.
      Если не самый...
      Посмотрим, что затеяло руководство

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5953

      vladik12 > ySS 1 час назад

      Оно затеяло дичь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24343

      Боцман59rus 2 часа назад

      - выживают Николича...
      Кандидатура на замену всем известна, мои соболезнования)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      TERMIK2142 2 часа назад

      Пздц. Слов нет одни эмоции(((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21135

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Локо, ты чё???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7461

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Все было решено еще за полгода до непродления контракта с Семиным. Теперь девиз Локо - МОЕМ БАБЛО СЕЙЧАС! А что будет потом хозяев мало волнует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Guinnesss 2 часа назад

      Нет слов,дебилы!:(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7461

      Cleaner 2 часа назад

      Не Лигу Европы хозяева Локомотива решили забить? Как и на Еврокубки вообще по окончании сезона. Печально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -729

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Вот это потеря(((

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87888
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67014
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru