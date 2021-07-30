«Чемпионат»: Крыховяк попрощался с «Локомотивом»

А Николич как обычно. Молчит. Болельщиков оскорбляют молчит. Состав распродают молчит. Зениту дежурно проигрываем, вяло морщится. Зиц председатель Фунт.
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк покинет команду. Он попрощался с партнерами, пишет источник.
Поляк не сыграет завтра, 31 июля, с ЦСКА во втором туре РПЛ.
- Крыховяк ведет переговоры с «Краснодаром».
- «Локомотив» предлагает ряд игроков другим клубам РПЛ. Крыховяк – в их числе.
- Крыховяк выступает в России с 2018 года. Его купили при Илье Геркусе.