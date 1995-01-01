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    «Краснодар» готов подписать 2-летний контракт с Крыховяком. Игрок хочет 3-летнее соглашение

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк может перейти в «Краснодар».

    По информации «РБ-Спорт», «Краснодар» готов предложить 31-летнему поляку контракт на два года. Сам футболист хочет трехлетний контракт.

    «Локомотив» еще не делал предложений Крыховяку по продлению контракта, который истекает летом 2022 года. Зарплата игрока – 3 миллиона евро в год – один из ключевых факторов в переговорах.

    • «Локомотив» предлагает ряд игроков другим клубам РПЛ. Крыховяк – в их числе.
    • Крыховяк выступает в России с 2018 года. Его купили при Илье Геркусе.
    • Поляк – участник Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +49703

      portero 2 часа назад

      Похоже договорятся..

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      Рейтинг: +6282

      владимир миронов 3 часа назад

      Круговорот воды в природе отдыхает, на первом месте круговорот игроков в командах, Кормится здесь большая кучка людей.

      1
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      Рейтинг: +19536

      vladimir-7 4 часа назад

      Крыховяк подпишет контракт с Краснодаром на 2 года, а потом могут его пролонгировать на год или два.

      0
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      Рейтинг: +1638

      Январь 59 4 часа назад

      Дай Бог что бы договорились и к следующему туру был в составе.

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      Рейтинг: +24318

      Боцман59rus 4 часа назад

      если честно, этот круговорот игроков в РПЛ из клуба в клуб, да и тренеров тоже, порядком утомил. Люди, преследующие одну цель- заработать, при активном участии агентов, одних и тех же в основном, ничего их больше не интересует, уровнень футбола, результаты им до фонаря))

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      Рейтинг: +1638

      Январь 59 > Боцман59rus 4 часа назад

      Агентов никогда не интересовал результат повышения уровня футбола. Агент хочет продавать каждого игрока каждый год. Совсем не плохая работа, продал 2-3 игрока, срубил с каждого по ляму зелени, можно до следующего года жить без проблем. По большому счету, сли агент получил свой гонорар от покупателя за игрока, агент теряет права на игрока. Он продал и все права на игрока, должны принадлежать клубу.

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