«Краснодар» готов подписать 2-летний контракт с Крыховяком. Игрок хочет 3-летнее соглашение

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк может перейти в «Краснодар».

По информации «РБ-Спорт», «Краснодар» готов предложить 31-летнему поляку контракт на два года. Сам футболист хочет трехлетний контракт.

«Локомотив» еще не делал предложений Крыховяку по продлению контракта, который истекает летом 2022 года. Зарплата игрока – 3 миллиона евро в год – один из ключевых факторов в переговорах.