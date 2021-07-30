Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодар» готов подписать 2-летний контракт с Крыховяком. Игрок хочет 3-летнее соглашение

«Краснодар» готов подписать 2-летний контракт с Крыховяком. Игрок хочет 3-летнее соглашение

30 июля 2021, 10:33
11

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк может перейти в «Краснодар».

По информации «РБ-Спорт», «Краснодар» готов предложить 31-летнему поляку контракт на два года. Сам футболист хочет трехлетний контракт.

«Локомотив» еще не делал предложений Крыховяку по продлению контракта, который истекает летом 2022 года. Зарплата игрока – 3 миллиона евро в год – один из ключевых факторов в переговорах.

  • «Локомотив» предлагает ряд игроков другим клубам РПЛ. Крыховяк – в их числе.
  • Крыховяк выступает в России с 2018 года. Его купили при Илье Геркусе.
  • Поляк – участник Евро-2020.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Крыховяк Гжегож
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1627631295
если честно, этот круговорот игроков в РПЛ из клуба в клуб, да и тренеров тоже, порядком утомил. Люди, преследующие одну цель- заработать, при активном участии агентов, одних и тех же в основном, ничего их больше не интересует, уровнень футбола, результаты им до фонаря))
Ответить
Январь 59
1627631352
Дай Бог что бы договорились и к следующему туру был в составе.
Ответить
vladimir-7
1627631376
Крыховяк подпишет контракт с Краснодаром на 2 года, а потом могут его пролонгировать на год или два.
Ответить
владимир миронов
1627634844
Круговорот воды в природе отдыхает, на первом месте круговорот игроков в командах, Кормится здесь большая кучка людей.
Ответить
portero
1627639250
Похоже договорятся..
Ответить
Томик
1627647333
"Краснодар" собирается выиграть что-то, судя по всему.
Ответить
алдан2014
1627650251
А что локомотиву он не нужен? Один из самых качественных легов. Чудны дела в нашей рпл
Ответить
Krasnodar 123
1627658079
Дайте трехлетний контракт Гжегжу - он игрок качественный и злой в игре, халявить не будет!
Ответить
Главные новости
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
1
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
2
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
1
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
7
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Все новости
Все новости
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
3
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
1
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
2
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
29
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
33
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+