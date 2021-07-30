«Краснодар» готов подписать 2-летний контракт с Крыховяком. Игрок хочет 3-летнее соглашение

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк может перейти в «Краснодар».
По информации «РБ-Спорт», «Краснодар» готов предложить 31-летнему поляку контракт на два года. Сам футболист хочет трехлетний контракт.
«Локомотив» еще не делал предложений Крыховяку по продлению контракта, который истекает летом 2022 года. Зарплата игрока – 3 миллиона евро в год – один из ключевых факторов в переговорах.
- «Локомотив» предлагает ряд игроков другим клубам РПЛ. Крыховяк – в их числе.
- Крыховяк выступает в России с 2018 года. Его купили при Илье Геркусе.
- Поляк – участник Евро-2020.
Источник: «РБ-Спорт»