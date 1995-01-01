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    Крыховяк не готов играть с ЦСКА из-за переговоров о переходе в другой клуб. Его варианты – «Краснодар» и ЦСКА

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк выбирает между двумя клубами. Он уже попрощался с москвичами.

    «Крыховяк подошeл сам к тренеру и сказал: играть не готов, не включайте в состав, веду переговоры о переходе.

    У поляка два варианта: переговоры с «Краснодаром» (два или три года контракта) и вариант с ЦСКА (клуб ищет замену Николе Влашичу); «Краснодар» готов сохранить зарплату и дать контракт на два года.

    В ситуации с Крыховяком «Локо» освобождает 3 миллиона евро зарплаты плюс получает за трансфер около 1,5 миллиона», – сообщил экс-журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

    • «Локомотив» предлагает ряд игроков другим клубам РПЛ. Крыховяк – в их числе.
    • Крыховяк выступает в России с 2018 года. Его купили при Илье Геркусе.
    • В 20:00 по Москве начнется матч 2-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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