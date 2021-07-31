Крыховяк не готов играть с ЦСКА из-за переговоров о переходе в другой клуб. Его варианты – «Краснодар» и ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк выбирает между двумя клубами. Он уже попрощался с москвичами.

«Крыховяк подошeл сам к тренеру и сказал: играть не готов, не включайте в состав, веду переговоры о переходе.

У поляка два варианта: переговоры с «Краснодаром» (два или три года контракта) и вариант с ЦСКА (клуб ищет замену Николе Влашичу); «Краснодар» готов сохранить зарплату и дать контракт на два года.

В ситуации с Крыховяком «Локо» освобождает 3 миллиона евро зарплаты плюс получает за трансфер около 1,5 миллиона», – сообщил экс-журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.