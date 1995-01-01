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    Смородская – о продаже лидеров «Локомотива»: «Беспредел. Рангник и Цорн угробят команду»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о намерении клуба продать игроков стартового состава.

    «Это беспредельная ситуация. То, что они делают – преступление. Они хотят сделать как можно больше трансферов и заработать денег на этом. Такие игроки на дороге не валяются.

    Ничего подобного в «Локомотиве» никогда не было. Плутник начал весь этот хаос, он хочет развалить клуб. Он нанял Рангника и Цорна, которые угробят команду. Они пришли в «Локомотив» за деньгами, а не за победами», – сказала Смородская.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4606

      Ганнибал Лектор 1 минуту назад

      Паровоз поехал под откос. Перед самым днём железнодорожника!

      0
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      Рейтинг: +7537

      Cleaner 1 час назад

      Рангник и Цорн по сравнению со Смородской - белые и пушистые овечки.

      0
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      Рейтинг: +19570

      vladimir-7 3 часа назад

      Официальные люди команды молчат, но то, что происходит в Локомотиве,
      это может быть первая ласточка для команд РПЛ. Как уже говорилось и
      в печати, и среди различных слоев населения, об огромных заработках, как
      самих футболистов, так и тренеров и руководителей клубов. Поэтому,
      возможно, на уровне РФС было принято решение испробовать на каком-
      либо клубе, снизить финансовую составляющую, за счет ЗП дорогостоящих
      футболистов и набрать молодых игроков с низкой ЗП и этим клубом стал
      Локомотив. Если этот способ окажется удачным, то такая схема будет
      внедрена и в клубы с банковскими спонсорами – ВТБ, Открытие и ВЭБ, а
      спонсоры Газпром, Газпромнефть, Лукойл и т.д. свои вклады будут осуществлять в общую копилку РФС, для распределения необходимых денег по клубам. Обращаю внимание, что это моё личное мнение.

      0
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      Рейтинг: +7537

      Cleaner > vladimir-7 1 час назад

      Все проще. Нынешний руководитель РЖД не любит футбол. А любит деньги. И не хочет спонсировать убыточный проект.
      А до болельщиков ему нет никакого дела. Как и до работников собственно самой РЖД.

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      Рейтинг: +78

      Soccerdealer63 > Cleaner 54 минуты назад

      (((
      ...как и до страны...Впрочем, как и предыдущий "руководитель РЖД"...И НЕ ТОЛЬКО РЖД...)+

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      Рейтинг: +6057

      nik55 4 часа назад

      для чего и пришли

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      Рейтинг: +1538

      srg38 4 часа назад

      Либо я уху ел либо я согласен со смородиной, в церковь чтоль сходить

      2
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      Рейтинг: +31652

      zra78 > srg38 4 часа назад

      Не надо идти...сейчас все с ней согласны

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      Рейтинг: +78

      Soccerdealer63 > srg38 52 минуты назад

      ??????????
      А что в церкви??? Исправляют ситуацию в РЖД? Или... сразу уж в стране "управление" корректируют?)+

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