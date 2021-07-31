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  • Смородская – о продаже лидеров «Локомотива»: «Беспредел. Рангник и Цорн угробят команду»

Смородская – о продаже лидеров «Локомотива»: «Беспредел. Рангник и Цорн угробят команду»

31 июля 2021, 13:35
13

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о намерении клуба продать игроков стартового состава.

«Это беспредельная ситуация. То, что они делают – преступление. Они хотят сделать как можно больше трансферов и заработать денег на этом. Такие игроки на дороге не валяются.

Ничего подобного в «Локомотиве» никогда не было. Плутник начал весь этот хаос, он хочет развалить клуб. Он нанял Рангника и Цорна, которые угробят команду. Они пришли в «Локомотив» за деньгами, а не за победами», – сказала Смородская.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (13)
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srg38
1627727931
Либо я уху ел либо я согласен со смородиной, в церковь чтоль сходить
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nik55
1627728319
для чего и пришли
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vladimir-7
1627733439
Официальные люди команды молчат, но то, что происходит в Локомотиве, это может быть первая ласточка для команд РПЛ. Как уже говорилось и в печати, и среди различных слоев населения, об огромных заработках, как самих футболистов, так и тренеров и руководителей клубов. Поэтому, возможно, на уровне РФС было принято решение испробовать на каком- либо клубе, снизить финансовую составляющую, за счет ЗП дорогостоящих футболистов и набрать молодых игроков с низкой ЗП и этим клубом стал Локомотив. Если этот способ окажется удачным, то такая схема будет внедрена и в клубы с банковскими спонсорами – ВТБ, Открытие и ВЭБ, а спонсоры Газпром, Газпромнефть, Лукойл и т.д. свои вклады будут осуществлять в общую копилку РФС, для распределения необходимых денег по клубам. Обращаю внимание, что это моё личное мнение.
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Ганнибал Лектор
1627744484
Паровоз поехал под откос. Перед самым днём железнодорожника!
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balam
1627749484
агенты болотных.в топку гадов
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кран
1627749816
Впервые с ней соглашусь.... Локо еще и в ЛЕ играть...
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Дедуктор
1627751000
Есть логика в этих действиях. Локо прежнего (пока - нынешнего) формата был крепкой командой среднего уровня. Но - скучной и неперспективной. С этой командой и с этим тренером трудно рассчитывать на перспективу роста Локо в клуб европейского уровня. Нужны серьезные перемены. Вот, пришел Цорн и перемены начались. Кстати, може, Том притащит в Локо Тедеску? Было бы интересно. Из Локо надо делать яркую популярную команду. Народную команду. Почему бы Локо не стать реально популярной народной командой? Не считать же таковой бригаду упырей Салиховой-Федрищенко. Локо был яркой атакующей командой. Красивой командой. Во времена "Три Д" при Семине и Муслине. Потом как то утратили этот дух.
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Yumаleks
1627764354
Мне нравился Эдер, продали его по тихому и никто не возмутился, а ведь и старался на поле и забивал регулярно, каждый год. То что будет распродажа не проблема, а может и благо, избавиться от лишних трат. Но не нравится что все это идет через слухи, нет информации от клуба, получается на болельщиков плевать.
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Hektor 84
1628099371
Знает толк в углублении команды))) знает о чем говорит
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Hektor 84
1628099396
В угроблении
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