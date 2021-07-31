Смородская – о продаже лидеров «Локомотива»: «Беспредел. Рангник и Цорн угробят команду»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о намерении клуба продать игроков стартового состава.

«Это беспредельная ситуация. То, что они делают – преступление. Они хотят сделать как можно больше трансферов и заработать денег на этом. Такие игроки на дороге не валяются.

Ничего подобного в «Локомотиве» никогда не было. Плутник начал весь этот хаос, он хочет развалить клуб. Он нанял Рангника и Цорна, которые угробят команду. Они пришли в «Локомотив» за деньгами, а не за победами», – сказала Смородская.

«Локомотив» предлагает ряд игроков другим клубам РПЛ.

По информации «Матч ТВ», столичный клуб планирует расстаться с лидерами, чтобы разгрузить клубный бюджет и вписаться в финансовый фэйр-плей.

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