Eurostavka: Антон Миранчук близок к переходу из «Локомотива» в ЦСКА

Что то странное происходит в Локо отдали Гжегожа Крыховяка . теперь Антона и это когда чемпионат уже стартовал ...с кем играть то будут ...
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук вскоре может сменить клуб. На него претендует ЦСКА.
Технический директор «Локомотива» Томас Цорн уже обсудил трансфер с коллегой из ЦСКА Романом Бабаевым.
- Другой источник, «Чемпионат», добавляет, что на Антона Миранчука претендует и «Зенит».
- Миранчук – воспитанник «Локомотива».
- С «Локомотивом» уже попрощался полузащитник Гжегож Крыховяк.