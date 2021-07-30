Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Eurostavka: Антон Миранчук близок к переходу из «Локомотива» в ЦСКА

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук вскоре может сменить клуб. На него претендует ЦСКА.

    Технический директор «Локомотива» Томас Цорн уже обсудил трансфер с коллегой из ЦСКА Романом Бабаевым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2021 23:38
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20748

      slavutiq70 55 минут назад

      Что то странное происходит в Локо отдали Гжегожа Крыховяка . теперь Антона и это когда чемпионат уже стартовал ...с кем играть то будут ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Guinnesss 1 час назад

      Что за издец происхолит? На кол немчуру!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      bomilazdeshnii 1 час назад

      Что немцу здорово, то русскому смерть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4956

      filosof sparty 1 час назад

      Интересно, а почему Спартак на него не претендует!???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87888
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67014
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru