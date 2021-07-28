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  • «Матч ТВ»: «Локомотив» планирует продать лидеров, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей

«Матч ТВ»: «Локомотив» планирует продать лидеров, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей

28 июля 2021, 18:27
33

Стало известно, почему технический директор «Локомотив» Томас Цорн предлагал клубам РПЛ приобрести нескольких футболистов стартового состава.

По информации «Матч ТВ», столичный клуб планирует расстаться с лидерами, чтобы разгрузить клубный бюджет и вписаться в финансовый фэйр-плей. В случае продажи футболистов «Локомотив» намерен провести масштабную кампанию по их замене.

«Чемпионат»: Рангник и Цорн не заинтересованы в длительном сотрудничестве с Николичем

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Цорн Томас
Комментарии (33)
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житель СПб
1627487044
Ничего не объяснили и не обосновали. Фактически разваливают команду до нуля. Кто бы мог подумать, что за 2 года после блестящей команды Палыча будет такое...
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Боцман59rus
1627487140
- Цорн подзаработать решил, опыт распродаж имеется.
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insider_retro
1627487719
Под видом благих намерений, как обычно, сотворят какую-нибудь чушь... Болелы надолго запомнят Цорна и его оптимизацию...
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Красногорск_Фан
1627488085
Ну 2-х директоров то взяли. Надо как то покрывать расходы. Скоро по полю будет бегать 1 футболист под надзором 15 директоров. Тьфу! Вот стыдно перед другими клубами. Уже визитная карточка Локо последние 10 лет - а! это где легенд не ценят и шмудаки в руководстве непрерывно. Хоть и меняются. Знаем, помним!
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vladimir-7
1627488385
Матч ТВ, не сообщайте выдумки проходимца Цорна о разгружении клубного бюджета. Цорн уже зарекомендовал себя в одном клубе и был выдворен от туда, теперь он вернулся, но в другой клуб и приступил к его разрушению.
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Andrew01
1627491604
Цорн хочет заработать на трансферах, 400 тыс мало ему, сомневаюсь про фейр-плей а вот продать лидеров по максимальной цене возможно, особенно если лимит отменят все наши футболисты в разы в цене упадут, да и иностранцы нынешние тоже. Дюков заикнулся об отмене лимита и некоторые решили быстро бабло отмыть, пока можно
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JTherry
1627492796
Локо под Цорна сделал рекламу: "Распродажа на Али-экспресс, на Али-экспресс...")
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Hektor 84
1627496138
Так вот зачем российским клубам ЛЧ. Чтоб просто в ней участвовать. А как в нее перестают попадать начинают дорогостоящий и никому не нужный хлам распродавать, чтоб вписаться в рамки фейр плей)))
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Рубинище
1627498658
Новые руководители решили не мелочиться, хорошо на вариться на трансферах. про фейрплей-это для идиотов. печально, как задолбало всё это
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Кинстифа
1627543660
Жаль локо. решили агентские заработать....
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