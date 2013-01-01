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    «Матч ТВ»: «Локомотив» планирует продать лидеров, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей

    Стали известно, почему технический директор «Локомотив» Томас Цорн предлагал клубам РПЛ приобрести нескольких футболистов стартового состава.

    По информации «Матч ТВ», столичный клуб планирует расстаться с лидерами, чтобы разгрузить клубный бюджет и вписаться в финансовый фэйр-плей. В случае продажи футболистов «Локомотив» намерен провести масштабную кампанию по их замене.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии9
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      Рейтинг: +7219

      Alekxei Z. 52 секунды назад

      Ну во -первых ещё никого не продали, а во-вторых в Локо всё делается только с одобрения РЖД.
      Так что вопросы надо задавать не Цорну , а руководителям корпорации.

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      Рейтинг: +19486

      vladimir-7 14 минут назад

      Матч ТВ, не сообщайте выдумки проходимца Цорна о разгружении клубного бюджета. Цорн уже зарекомендовал себя в одном клубе и был выдворен от
      туда, теперь он вернулся, но в другой клуб и приступил к его разрушению.

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      Рейтинг: +1385

      Красногорск_Фан 19 минут назад

      Ну 2-х директоров то взяли. Надо как то покрывать расходы. Скоро по полю будет бегать 1 футболист под надзором 15 директоров. Тьфу!

      Вот стыдно перед другими клубами. Уже визитная карточка Локо последние 10 лет - а! это где легенд не ценят и шмудаки в руководстве непрерывно. Хоть и меняются. Знаем, помним!




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      Рейтинг: +67005

      insider_retro 25 минут назад

      Под видом благих намерений, как обычно, сотворят какую-нибудь чушь...
      Болелы надолго запомнят Цорна и его оптимизацию...

      5
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      Рейтинг: +15675

      JTherry > insider_retro 1 минуту назад

      "благими намерениями выстлан путь в ад"...

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      Рейтинг: +13695

      Garrincha58 27 минут назад

      мне каатся это бред полный СМИ придумали, а кто то подхватывает ради сенсации

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      Рейтинг: +24286

      Боцман59rus 35 минут назад

      - Цорн подзаработать решил, опыт распродаж имеется.

      2
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      Рейтинг: +8514

      житель СПб 37 минут назад

      Ничего не объяснили и не обосновали. Фактически разваливают команду до нуля. Кто бы мог подумать, что за 2 года после блестящей команды Палыча будет такое...

      3
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      Рейтинг: +350

      вальтер79 37 минут назад

      ну все понеслось сейчас как горячие пирожки футболисты разлетаться будут

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