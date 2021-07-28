«Матч ТВ»: «Локомотив» планирует продать лидеров, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей

Стало известно, почему технический директор «Локомотив» Томас Цорн предлагал клубам РПЛ приобрести нескольких футболистов стартового состава.
По информации «Матч ТВ», столичный клуб планирует расстаться с лидерами, чтобы разгрузить клубный бюджет и вписаться в финансовый фэйр-плей. В случае продажи футболистов «Локомотив» намерен провести масштабную кампанию по их замене.
- По информации «Чемпионата», технический директор клуба Томас Цорн предлагал «Краснодару» приобрести Дмитрия Баринова, Федора Смолова, Мурило и Антона Миранчука.
- Цорн с мая 2019-го по июль 2020-го года был генеральным директором «Спартака».
- Он заключил с «Локо» контракт на 3 года.
«Чемпионат»: Рангник и Цорн не заинтересованы в длительном сотрудничестве с Николичем
Источник: «Матч ТВ»