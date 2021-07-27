«Чемпионат»: Рангник и Цорн не заинтересованы в длительном сотрудничестве с Николичем

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник и технический директор клуба Томас Цорн не рассчитывают на длительное сотрудничество с главным тренером Марко Николичем.
«Позиции Николича не очень крепкие. У нового руководство в планах поставить другого тренера.
Пока серб будет показывать хорошие результаты, вопрос об его отставке вряд ли будет подниматься. Но после первых неудач он может лишиться своего поста», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что Цорн предлагал «Краснодару» приобрести Дмитрия Баринова, Федора Смолова, Мурило и Антона Миранчука.
- Николич тренирует «Локомотив» с 2020 года.
- Цорн с мая 2019-го по июль 2020-го года был генеральным директором «Спартака».
- Рангник известен по работе в «Шальке», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме».
- Они заключил с «Локо» контракт на 3 года.
Источник: «Чемпионат»