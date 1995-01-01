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    «Чемпионат»: Рангник и Цорн не заинтересованы в длительном сотрудничестве с Николичем

    Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник и технический директор клуба Томас Цорн не рассчитывают на длительное сотрудничество с главным тренером Марко Николичем.

    «Позиции Николича не очень крепкие. У нового руководство в планах поставить другого тренера.

    Пока серб будет показывать хорошие результаты, вопрос об его отставке вряд ли будет подниматься. Но после первых неудач он может лишиться своего поста», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

    Ранее стало известно, что Цорн предлагал «Краснодару» приобрести Дмитрия Баринова, Федора Смолова, Мурило и Антона Миранчука.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии13
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      Рейтинг: +888

      Loko_Roma 36 минут назад

      Верить бомбардир то ещё извращение, сюда только лулзы словить заходят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15982

      derrik2000 39 минут назад

      тедескин уже чемоданы в первопрестольную упаковал и копытом бьёт от нетерпения!
      ))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +635

      кран 47 минут назад

      Привели клоунов))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15659

      JTherry 1 час назад

      похоже в царстве Белозерова проблемы - намерены избавиться от непрофильного актива в виде клуба Локо...((

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2437

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Гнать нужно этого цорна отовсюду.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3946

      AtticusFinch 1 час назад

      Рагник сам себя поставит на место тренера))

      0
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      Рейтинг: +6476

      Рубинище 1 час назад

      дур дом какой то.

      0
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      Рейтинг: +8497

      житель СПб 1 час назад

      Болельщики Локо, вы можете как то объединиться, запросить руководство клуба?!Нам всем ужасно от происходящего. Не был в восторге от Николича, но он старается.. А что будет?

      0
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      Рейтинг: +3306

      neim 1 час назад

      Очередной российский клуб подвергается нападкам со стороны проходимцев.

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      Рейтинг: +19462

      vladimir-7 > neim 1 час назад

      Что-то РЖД пустил всё на самотек, пора вмешаться.

      2
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      Рейтинг: +11877

      paracetamol 1 час назад

      Чё у них там в депо творится? Перегрызлись все. Может каюк клупу и все хотят последние куски урвать, как 1990 - е?

      0
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      Рейтинг: +19462

      vladimir-7 > paracetamol 1 час назад

      Локо на станцию тех. обслуживания пытаются немцы отправить.

      2
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