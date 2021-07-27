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  • «Чемпионат»: Рангник и Цорн не заинтересованы в длительном сотрудничестве с Николичем

«Чемпионат»: Рангник и Цорн не заинтересованы в длительном сотрудничестве с Николичем

27 июля 2021, 20:57
16

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник и технический директор клуба Томас Цорн не рассчитывают на длительное сотрудничество с главным тренером Марко Николичем.

«Позиции Николича не очень крепкие. У нового руководство в планах поставить другого тренера.

Пока серб будет показывать хорошие результаты, вопрос об его отставке вряд ли будет подниматься. Но после первых неудач он может лишиться своего поста», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что Цорн предлагал «Краснодару» приобрести Дмитрия Баринова, Федора Смолова, Мурило и Антона Миранчука.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рангник Ральф Николич Марко Цорн Томас
Комментарии (16)
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житель СПб
1627409809
Болельщики Локо, вы можете как то объединиться, запросить руководство клуба?!Нам всем ужасно от происходящего. Не был в восторге от Николича, но он старается.. А что будет?
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Рубинище
1627409903
дур дом какой то.
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Иван Петров 1986
1627411529
Гнать нужно этого цорна отовсюду.
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JTherry
1627411868
похоже в царстве Белозерова проблемы - намерены избавиться от непрофильного актива в виде клуба Локо...((
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кран
1627412879
Привели клоунов))))
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derrik2000
1627413368
тедескин уже чемоданы в первопрестольную упаковал и копытом бьёт от нетерпения! ))))))))))))
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Loko_Roma
1627413501
Верить бомбардир то ещё извращение, сюда только лулзы словить заходят
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Князев
1627433892
Вы кого приволокли в руководство Локомотива??? Новая фаза спекулянтов от футбола. Имейте в виду вам не сдобровать!!!
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Garrincha58
1627451850
Локо распродаётся, Зенит тоже всё в руках Спартака, если Динамо не помешает то чемпион уже известен. Краснодар и ЦСКА пока сыроваты, в этом году борьбы за титул РПЛ не будет
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Князев
1627465308
Вы кто такие, подлые иностранцы? Будем ставить вопрос об удалении вас из Локомотива. Даже обсуждать эту тему противно...
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