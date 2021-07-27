«Чемпионат»: Рангник и Цорн не заинтересованы в длительном сотрудничестве с Николичем

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник и технический директор клуба Томас Цорн не рассчитывают на длительное сотрудничество с главным тренером Марко Николичем.

«Позиции Николича не очень крепкие. У нового руководство в планах поставить другого тренера.

Пока серб будет показывать хорошие результаты, вопрос об его отставке вряд ли будет подниматься. Но после первых неудач он может лишиться своего поста», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что Цорн предлагал «Краснодару» приобрести Дмитрия Баринова, Федора Смолова, Мурило и Антона Миранчука.