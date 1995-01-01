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    «То, чего все так долго ждали». Киевское «Динамо» представило новую форму

    Киевское «Динамо» показало фотографии домашней и гостевой формы на сезон-2021/22.

    Домашний комплект с ромбовидным узором выполнен в традиционном бело-голубом цвете. Выездная форма выполнена в нескольких оттенках синего цвета.

    «То, чего все так долго ждали», – описала презентацию формы пресс-служба клуба.

    Технический спонсор «Динамо» – американская компания New Balance.

    • «Динамо» в прошлом сезоне выиграло чемпионат Украины.
    • Команда Мирчи Луческу сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Динамо»

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1794

      acor94 2 часа назад

      Симпатично!

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