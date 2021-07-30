«То, чего все так долго ждали». Киевское «Динамо» представило новую форму

Киевское «Динамо» показало фотографии домашней и гостевой формы на сезон-2021/22.
Домашний комплект с ромбовидным узором выполнен в традиционном бело-голубом цвете. Выездная форма выполнена в нескольких оттенках синего цвета.
«То, чего все так долго ждали», – описала презентацию формы пресс-служба клуба.
Технический спонсор «Динамо» – американская компания New Balance.
- «Динамо» в прошлом сезоне выиграло чемпионат Украины.
- Команда Мирчи Луческу сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм «Динамо»