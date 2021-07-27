Аллегри: «Я отказал «Реалу». Люблю «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что имел предложение от мадридского «Реала». Итальянец предпочел его не принимать.

«Да, я отклонил предложение« Реала» стать новым главным тренером. Хочу поблагодарить за эту возможность, но я люблю «Ювентус», – сказал Аллегри.