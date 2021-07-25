РПЛ. «Крылья Советов» уступили «Ахмату» в первом матче после возвращения в лигу

«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» (1:2) в матче 1-го тура РПЛ.

В составе грозненского клуба отличились Даниил Уткин и Мохамед Конате. У хозяев забил Владислав Сарвели.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Уткин, 6; 0:2 – Конате, 20; 1:2 – Сарвели, 49.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан (Кабутов, 84), Зиньковский, Якуба (Пруцев, 72), Липовой (Ежов, 46), Иванисеня (Витюгов, 71), Сергеев, Сарвели (Онугха, 78).

«Ахмат»: Гудиев, Лысцов, Быстров, Нижич, Богосавац, Коновалов, Уткин (Семенов, 74), Карапузов, Швец (Пуцко, 62), Харин (Садулаев, 74), Конате (Архипов, 57).

Предупреждения: Иванисеня, 54; Пруцев, 90+3 – Швец, 23; Уткин, 35; Нижич, 62.

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