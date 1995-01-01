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    РПЛ. «Крылья Советов» уступили «Ахмату» в первом матче после возвращения в лигу

    «Крылья Советов» проиграли «Ахмату» (1:2) в матче 1-го тура РПЛ.

    В составе грозненского клуба отличились Даниил Уткин и Мохамед Конате. У хозяев забил Владислав Сарвели.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Уткин, 6; 0:2 – Конате, 20; 1:2 – Сарвели, 49.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан (Кабутов, 84), Зиньковский, Якуба (Пруцев, 72), Липовой (Ежов, 46), Иванисеня (Витюгов, 71), Сергеев, Сарвели (Онугха, 78).

    «Ахмат»: Гудиев, Лысцов, Быстров, Нижич, Богосавац, Коновалов, Уткин (Семенов, 74), Карапузов, Швец (Пуцко, 62), Харин (Садулаев, 74), Конате (Архипов, 57).

    Предупреждения: Иванисеня, 54; Пруцев, 90+3 – Швец, 23; Уткин, 35; Нижич, 62.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии9
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      Рейтинг: +87739

      zigbert 1 час назад

      Первый тайм был за Ахматом во втором Крылышки сумели перехватить инициативу, забили гол и чуть не сравняли счет, удар Сергеева пришелся в штангу. Ничья была бы более справедливым результатом.
      Ахмат с победой.

      1
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      Рейтинг: +8416

      житель СПб 1 час назад

      Неплохая игра. Ахмат - с победой! Им она нужна не меньше, чем Крыльям.

      0
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      Рейтинг: +7499

      GoLenaStop 1 час назад

      Крылья - уж очень дисциплинированная команда,
      А, слишком правильная и академическая.
      А, нет духа авантюризма... (Спинку мне потрите, что, вам жалко что ли?)
      Спасибо командам за игру!
      Ахмат - с заслуженной победой, хотя виделась ничуха.
      Всех с праздиком Курбан Байрам и Днем ВМФ РФ!
      Хи.

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      Рейтинг: +23

      adekvat0726 1 час назад

      Крылья из kfc получше будут

      0
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      Рейтинг: +15966

      derrik2000 2 часа назад

      Я только одного не понял: то ли Крылья изменились во 2-м тайме, то ли Ахмат струсил???
      А, может быть, и первое, и второе вместе???
      Честно говоря, не ожидал, что футболёры Ахмата, как опытные и уже искушённые в играх РПЛ, будут "жаться" к своим воротам, боясь пропустить в игре с дебютантом... D
      Да и, что говорить. Крыльям (уже КОТОРЫЙ РАЗ в этом туре???) просто во-2-м тайме, что называется, "не фартануло".

      Заметьте: Спартак играл с казанским РУБИНОМ, Крылья - с АХМАТОМ...
      Они что, с собой муллу штатного возят на матчи на стадион??? )))))

      P.S. С тем, КОГО с собой возит на матчи "Краснодар", пока не определился... ))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +1887

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Да успокойтесь вы все. Цыплят по осени считают. Это первая игра для многих в составе Крыльев в вышке. Просто любите и болейте!!! Ждём вас в Краснодаре, будет заруба-)

      2
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      Рейтинг: +24221

      Боцман59rus 2 часа назад

      - на своем поле КС, такие игры нужно брать, если хотят закрепиться.
      Мастеру слова, гению теории и тактики - Талалаеву, материалв на неделю, будет всем рассказывать за футбол, не остановить, еще и Карпину пару советов дать успеет))

      3
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      Рейтинг: +3322

      Алехсбургер. 2 часа назад

      наши ожидания-наши проблемы..)
      Пиняева на царство!

      4
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      Рейтинг: +20644

      slavutiq70 2 часа назад

      Первый блин комом вышел у Крылышек ...хотя упрекнуть дебютанта не в чем боролись шли вперёд но вышло как вышло...

      8
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