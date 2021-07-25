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  • РПЛ. «Крылья Советов» уступили «Ахмату» в первом матче после возвращения в лигу

РПЛ. «Крылья Советов» уступили «Ахмату» в первом матче после возвращения в лигу

25 июля 2021, 20:57
12

«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» (1:2) в матче 1-го тура РПЛ.

В составе грозненского клуба отличились Даниил Уткин и Мохамед Конате. У хозяев забил Владислав Сарвели.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Уткин, 6; 0:2 – Конате, 20; 1:2 – Сарвели, 49.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан (Кабутов, 84), Зиньковский, Якуба (Пруцев, 72), Липовой (Ежов, 46), Иванисеня (Витюгов, 71), Сергеев, Сарвели (Онугха, 78).

«Ахмат»: Гудиев, Лысцов, Быстров, Нижич, Богосавац, Коновалов, Уткин (Семенов, 74), Карапузов, Швец (Пуцко, 62), Харин (Садулаев, 74), Конате (Архипов, 57).

Предупреждения: Иванисеня, 54; Пруцев, 90+3 – Швец, 23; Уткин, 35; Нижич, 62.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ахмат
Комментарии (12)
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slavа0508
1627235971
Первый блин комом вышел у Крылышек ...хотя упрекнуть дебютанта не в чем боролись шли вперёд но вышло как вышло...
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Алехсбургер.
1627236064
наши ожидания-наши проблемы..) Пиняева на царство!
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Боцман59rus
1627236324
- на своем поле КС, такие игры нужно брать, если хотят закрепиться. Мастеру слова, гению теории и тактики - Талалаеву, материалв на неделю, будет всем рассказывать за футбол, не остановить, еще и Карпину пару советов дать успеет))
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derrik2000
1627236838
Я только одного не понял: то ли Крылья изменились во 2-м тайме, то ли Ахмат струсил??? А, может быть, и первое, и второе вместе??? Честно говоря, не ожидал, что футболёры Ахмата, как опытные и уже искушённые в играх РПЛ, будут "жаться" к своим воротам, боясь пропустить в игре с дебютантом... D Да и, что говорить. Крыльям (уже КОТОРЫЙ РАЗ в этом туре???) просто во-2-м тайме, что называется, "не фартануло". Заметьте: Спартак играл с казанским РУБИНОМ, Крылья - с АХМАТОМ... Они что, с собой муллу штатного возят на матчи на стадион??? ))))) P.S. С тем, КОГО с собой возит на матчи "Краснодар", пока не определился... ))))))))))))
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GoLenaStop
1627240159
Крылья - уж очень дисциплинированная команда, А, слишком правильная и академическая. А, нет духа авантюризма... (Спинку мне потрите, что, вам жалко что ли?) Спасибо командам за игру! Ахмат - с заслуженной победой, хотя виделась ничуха. Всех с праздиком Курбан Байрам и Днем ВМФ РФ! Хи.
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zigbert
1627241384
Первый тайм был за Ахматом во втором Крылышки сумели перехватить инициативу, забили гол и чуть не сравняли счет, удар Сергеева пришелся в штангу. Ничья была бы более справедливым результатом. Ахмат с победой.
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mokiinovikov
1627247296
CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт -------- https://nnna.ru/pisky
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portero
1627269941
Ну вот в РПЛ не так легко очки набирать. Жаль что проиграли...
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Sviro
1627273389
Многое меняется в КрыСах: игроки, тренеры, не меняется только одно - пропустить быстрый гол и потом пытаться отыграться. Премьера не удалась
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yorgenbarenz
1627279194
Трусили в первом тайме многие "перья" из Крылышек.Зажатость читалась в игре.За это получили наивные голевые ситуации.Наглее играйте,ребята! С улыбкой! И у Вас всё получится.В ФНЛ Вы забивали соперникам водокачками голы.Продолжайте и в РПЛ делать любимую работу,-давите,весело и смело комбинируйте на чужой половине.А.так,как с Ахматом в 1-м тайме-катать возле своей штрафной и ошибаться на деревянных ногах-нельзя!
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