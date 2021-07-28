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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Помощники:
Егор Болховитин, Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Турбин AVAR - Валерий Данченко
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Андрей Бутенко
Материалы

Крылья Советов - Ахмат

25.07.2021, Воскресенье, 19:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 1 тур Крылья Советов - Ахмат
Россия. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
21 апреля, среда 16:00 Ахмат 0:0
(1:4)п		 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
19 июня, пятница 18:00 Крылья Советов 2:4 Ахмат
10 тур
21 сентября, суббота 14:00 Ахмат 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
11 мая, суббота 16:30 Ахмат 2:1 Крылья Советов
14 тур
10 ноября, суббота 16:30 Крылья Советов 1:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Крылья Советов 1:3 Ахмат
1 тур
31 июля, воскресенье 20:30 Ахмат 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Ахмат 0:1 Крылья Советов
12 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 0:2 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
8 апреля, вторник 19:00 Крылья Советов 1:1 Ахмат
15 тур
4 ноября, понедельник 16:00 Ахмат 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Ахмат 4:1 Крылья Советов
1 тур
22 июля, воскресенье 17:30 Крылья Советов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
44 тур
13 мая, воскресенье 15:30 Крылья Советов 1:1 Ахмат
31 тур
19 ноября, суббота 16:15 Ахмат 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
30 октября, воскресенье 16:30 Крылья Советов 2:1 Ахмат
14 тур
18 июня, суббота 18:45 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
21 августа, суббота 19:00 Крылья Советов 1:3 Ахмат
4 тур
4 апреля, воскресенье 14:00 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
24 октября, суббота 14:00 Крылья Советов 2:0 Ахмат
12 тур
13 июня, суббота 20:00 Ахмат 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 4:3 Ахмат
1 тур
14 марта, пятница 19:00 Ахмат 0:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Ахмат
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 25 июля 2021, 20:42

    Не крысы а Крылышки..Думаю ни еще себя покажут и надерут зад Зенитовцам с Спартачами

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    Рейтинг: +9036

    vladik12 25 июля 2021, 19:47

    Селекция "Ахмата" сразу дает результат. Забили новички.

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    Рейтинг: +14460

    Skull_Boy 25 июля 2021, 19:24

    Ну все крысы поплыли 0-2

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