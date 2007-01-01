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    На матч ЦСКА – «Уфа» допустят до тысячи зрителей с QR-кодами

    ЦСКА рассказал об условиях допуска болельщиков на трибуны в матче 1-го тура РПЛ с «Уфой».

    «ПФК ЦСКА сделал все возможное, чтобы как можно больше болельщиков смогли посетить футбольные матчи команды. Именно поэтому наш стадион, «ВЭБ Арена», одним из первых был включен в реестр организаций, которые ведут деятельность по проведению спортивных мероприятий в формате COVID-free зоны.

    Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Управления Роспотребнадзора по САО г. Москвы на матче 1-го тура чемпионата России между ПФК ЦСКА и ФК «Уфа» сможет присутствовать до 1000 участников при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность.

    Доступ на матч будет осуществляться пропорционально количеству реализованных абонементов на каждую трибуну», – сообщили в столичном клубе.

    • ЦСКА примет «Уфу» в воскресенье, 25 июля.
    • Начало матча – 20:00 мск.
    • Ранее фанаты армейцев попросили мэра Москвы Собянина отменить QR-коды на матчах РПЛ.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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