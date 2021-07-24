На матч ЦСКА – «Уфа» допустят до тысячи зрителей с QR-кодами

ЦСКА рассказал об условиях допуска болельщиков на трибуны в матче 1-го тура РПЛ с «Уфой».

«ПФК ЦСКА сделал все возможное, чтобы как можно больше болельщиков смогли посетить футбольные матчи команды. Именно поэтому наш стадион, «ВЭБ Арена», одним из первых был включен в реестр организаций, которые ведут деятельность по проведению спортивных мероприятий в формате COVID-free зоны.

Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Управления Роспотребнадзора по САО г. Москвы на матче 1-го тура чемпионата России между ПФК ЦСКА и ФК «Уфа» сможет присутствовать до 1000 участников при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность.

Доступ на матч будет осуществляться пропорционально количеству реализованных абонементов на каждую трибуну», – сообщили в столичном клубе.