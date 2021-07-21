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    «Решение вызовет поддержку широких масс». Фанаты ЦСКА попросили Собянина отменить QR-коды на матчах РПЛ

    Объединение болельщиков ЦСКА Red-Blue World обратилось к мэру Москвы Сергею Собянину. Фанаты хотят отмены QR-кодов.

    «Уважаемый Сергей Семeнович!

    Вот уже более года наш любимый город Москва успешно сражается с распространением новой коронавирусной инфекции. Мы преодолели режим «всe закрыто», существовавший прошлой весной, обострение ситуации осенью 2020-го и всплеск заболеваемости в минувшем июне. Но несмотря на борьбу с COVID-19, Москва, строго соблюдая все рекомендации, старалась жить обычной жизнью: работали кафе и рестораны, дети ходили в школы, студенты – в университеты, проводились концерты и массовые мероприятия, среди которых, конечно, особняком стоят футбольные матчи.

    Именно возможность посещения футбольных матчей позволила тысячам людей испытать чувства радости и единения. Считаем, что принятые ранее решения о допуске на стадион 50% зрителей с выполнением требований ношения масок и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции являются достаточными для обеспечения на должном уровне профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Подтверждением тому является тот факт, что после футбольных матчей в Москве не возникало роста заболеваемости. Стоит обратить внимание и на то, что футбольные матчи проходят на свежем воздухе, где риск распространения опасного вируса при сохранении болельщиками всех требований снижается.

    Кроме того, система QR-кодов оказалась технический сложной в процессе реализации для целых категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, жителей других регионов, несовершеннолетних. Вместе с тем, существует практика отмены данной системы для предприятий общественного питания, которые, между прочим, принимают посетителей в закрытых помещениях.

    Просим Вас рассмотреть возможность отмены использования QR-кодов для посещения матчей РПЛ сезона-2021/22 и вернуть прежний формат существовавших ограничений. Данное решение вызовет поддержку широких масс нашего населения, которое небезразлично к футболу.

    С уважением,

    Официальный клуб болельщиков ПФК ЦСКА Red-Blue World».

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    Источник: Red-Blue World

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    21.07.2021 22:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3276

      general.lizyukov 4 часа назад

      Успешно - это несколько тысяч новых заболевших каждые сутки?

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