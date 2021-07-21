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  • «Решение вызовет поддержку широких масс». Фанаты ЦСКА попросили Собянина отменить QR-коды на матчах РПЛ

«Решение вызовет поддержку широких масс». Фанаты ЦСКА попросили Собянина отменить QR-коды на матчах РПЛ

21 июля 2021, 22:30
5

Объединение болельщиков ЦСКА Red-Blue World обратилось к мэру Москвы Сергею Собянину. Фанаты хотят отмены QR-кодов.

«Уважаемый Сергей Семeнович!

Вот уже более года наш любимый город Москва успешно сражается с распространением новой коронавирусной инфекции. Мы преодолели режим «всe закрыто», существовавший прошлой весной, обострение ситуации осенью 2020-го и всплеск заболеваемости в минувшем июне. Но несмотря на борьбу с COVID-19, Москва, строго соблюдая все рекомендации, старалась жить обычной жизнью: работали кафе и рестораны, дети ходили в школы, студенты – в университеты, проводились концерты и массовые мероприятия, среди которых, конечно, особняком стоят футбольные матчи.

Именно возможность посещения футбольных матчей позволила тысячам людей испытать чувства радости и единения. Считаем, что принятые ранее решения о допуске на стадион 50% зрителей с выполнением требований ношения масок и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции являются достаточными для обеспечения на должном уровне профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Подтверждением тому является тот факт, что после футбольных матчей в Москве не возникало роста заболеваемости. Стоит обратить внимание и на то, что футбольные матчи проходят на свежем воздухе, где риск распространения опасного вируса при сохранении болельщиками всех требований снижается.

Кроме того, система QR-кодов оказалась технический сложной в процессе реализации для целых категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, жителей других регионов, несовершеннолетних. Вместе с тем, существует практика отмены данной системы для предприятий общественного питания, которые, между прочим, принимают посетителей в закрытых помещениях.

Просим Вас рассмотреть возможность отмены использования QR-кодов для посещения матчей РПЛ сезона-2021/22 и вернуть прежний формат существовавших ограничений. Данное решение вызовет поддержку широких масс нашего населения, которое небезразлично к футболу.

С уважением,

Официальный клуб болельщиков ПФК ЦСКА Red-Blue World».

«ВЭБ-Арена» получила статус COVID-free зоны. На матчи ЦСКА пустят 500+ человек при наличии QR-кодов

СЭ»: матч 3-го тура РПЛ «Спартак» – «Нижний Новгород» смогут посетить не более 500 зрителей

Источник: Red-Blue World
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (5)
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general.lizyukov
1626898075
Успешно - это несколько тысяч новых заболевших каждые сутки?
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амани
1626927187
ребята без обид..........они их нашлепали 140 милл. это их статистика......а народу в России осталось до 90 милл....куда девать.......нужно заставить. они по другому не умеют...
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vladimir-7
1626934654
Собянин: "В Москве Я хозяин, не забывайте, Я и в России одной ногой уже хозяин. В программе развития города предусмотрено заколотить фанерой трибуны, как мы уже делаем с мавзолеем Ленина, и все необходимые указания штабу по статистике заболевания выданы, в части снижения заболевания, когда матчи проходят без зрителей. Есть телевидение, поэтому выполняйте дистанционное наблюдение матчей".
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vladimir-7
1626936633
Локомотиву тоже надо подать обращение к Мэру.
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portero
1626936930
Надо собянина отменить...
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