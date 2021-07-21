«ВЭБ-Арена» получила статус COVID-free зоны. На матчи ЦСКА пустят 500+ человек при наличии QR-кодов

Домашний стадион ЦСКА «ВЭБ-Арена» получил статус COVID-free зоны. Матчи команды смогут посетить более 500 болельщиков.

«Наш стадион получил статус COVID-free зоны. Соответственно, посещаемость матчей будет превышать 500 человек при наличии у болельщиков QR-кодов», – сообщил коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян.

ЦСКА 25 июля примет «Уфу» в 1-м туре РПЛ.

Ранее сообщалось, что на ближайшие игры РПЛ в Москве пустят не более 500 человек.

СЭ»: матч 3-го тура РПЛ «Спартак» – «Нижний Новгород» смогут посетить не более 500 зрителей