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    «ВЭБ-Арена» получила статус COVID-free зоны. На матчи ЦСКА пустят 500+ человек при наличии QR-кодов

    Домашний стадион ЦСКА «ВЭБ-Арена» получил статус COVID-free зоны. Матчи команды смогут посетить более 500 болельщиков.

    «Наш стадион получил статус COVID-free зоны. Соответственно, посещаемость матчей будет превышать 500 человек при наличии у болельщиков QR-кодов», – сообщил коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2415

      Derzkiy1 1 час назад

      Без qr кода не пропустят ?

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      Рейтинг: +19262

      vladimir-7 3 часа назад

      Где этот поджигатель Фридман? Ни до обеда, ни после обеда, не читайте
      этого Фридмана.

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