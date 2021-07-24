Дюков: «РФС увидел со стороны Карпина желание и готовность принять новый вызов»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он будет совмещать работу с аналогичным постом в «Ростове».

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России.

После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», – заверил Дюков.

Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.

В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.

В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

Уткин: «Назначение Карпина в сборную России – ошибка. Не так надо делать»

Член комитета по этике РФС Созин: «Карпина назначили в сборную только потому, что больше никого нет. Никто в эту команду идти не хочет»