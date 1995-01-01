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    Дюков: «РФС увидел со стороны Карпина желание и готовность принять новый вызов»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он будет совмещать работу с аналогичным постом в «Ростове».

    «Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России.

    После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», – заверил Дюков.

    • Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
    • В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
    • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +560

      inzek 52 минуты назад

      пи3_дит седовласка

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      Рейтинг: +8310

      житель СПб 1 час назад

      Обрадовались, что нашелся наивный человек, готовый всех их прикрыть...

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      Рейтинг: +777

      Чехов на Садовой 3 часа назад

      Обосрался в клубе, обделается и в сборной. Хороший парень - это не профессия !..

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      Рейтинг: +6770

      playsh > Чехов на Садовой 2 часа назад

      Чехов обосрался на Садовой.Засранец - это не профессия.

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