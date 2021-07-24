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  • Дюков: «РФС увидел со стороны Карпина желание и готовность принять новый вызов»

Дюков: «РФС увидел со стороны Карпина желание и готовность принять новый вызов»

24 июля 2021, 00:08
19

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он будет совмещать работу с аналогичным постом в «Ростове».

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России.

После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», – заверил Дюков.

  • Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
  • В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
  • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

Уткин: «Назначение Карпина в сборную России – ошибка. Не так надо делать»

Член комитета по этике РФС Созин: «Карпина назначили в сборную только потому, что больше никого нет. Никто в эту команду идти не хочет»

Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ростов Россия Карпин Валерий Дюков Александр
Комментарии (19)
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Чехов на Садовой
1627075119
Обосрался в клубе, обделается и в сборной. Хороший парень - это не профессия !..
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житель СПб
1627082269
Обрадовались, что нашелся наивный человек, готовый всех их прикрыть...
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inzek
1627083961
пи3_дит седовласка
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Отжогин
1627096266
РФС увидел в Карпине возможность залатать кадровую дыру. На Катар можно со спокойной совестью забить.
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yorgenbarenz
1627103627
Попал Карпин,как член в рукомойник.
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portero
1627106582
РФС решил прикрыться Валерой, тот за шанец ухватился... ну что ж не очень верится сто на два фронта хватит у Карпина силенок.
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Иван Петров 1986
1627112767
Свою задницу вы опять прикрыли.
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САДЫЧОК
1627119890
Баланс последних 20 матчей у Карпина-отрицательный ! Успехов-ноль ! Дюков- ты , кто ? Вредитель нашего футбола !
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Sviro
1627126614
Из нашего говна никто конфетку не сделает. Мы даже в финальную часть ЧМ не выйдем, стопудово. А карпин заработает пару лямов евриков и в нашей стране ему хватит надолго. Не верю!!!
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serglider
1627149716
Новый анекдот! Карпин "успешно работал в клубе Ростов"))) Что именно он там успешно сделал? Вышел с клубом в еврокубки и... по полной обкакался на своем, ростовском поле, с Маккаби))) Итого: один матч в еврокубках - один проигрыш))) То же Бердыев с Ростовом, обыгрывал на своем поле даже Баварию))) Дюков хватит нести бред! Лучше скажи прямо, что "папа" сказал, что Карпин, значит будет Карпин!
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