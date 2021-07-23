РБК: Онопко должен стать помощником Карпина в сборной России

РФС рассматривает экс-защитника сборной России Виктора Онопко на пост помощника главного тренера команды Валерия Карпина. О назначении могут вскоре объявить.

«Переговоры близки к завершению. Разговоры с ним велись еще на прошлой неделе», – сказал источник РБК.

О назначении Карпина стало известно сегодня, 23 июля.

Онопко с 1992 по 2004 год провел за сборную России 109 матчей, забил 7 голов.

С 2009 по 2020 год Онопко был в тренерском штабе ЦСКА.

Онопко: «Готов возглавить сборную России»