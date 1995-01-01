РБК: Онопко должен стать помощником Карпина в сборной России

Ага, пристроили еще одного безработного... Онопко был неплохим защитником, но как тренер он порожняк... В ЦСКА при нем никто из защитников не дорос даже до уровня Игнашевича-братьев Березуцских, а в сборной с защитой вообще беда...
РФС рассматривает экс-защитника сборной России Виктора Онопко на пост помощника главного тренера команды Валерия Карпина. О назначении могут вскоре объявить.
«Переговоры близки к завершению. Разговоры с ним велись еще на прошлой неделе», – сказал источник РБК.
- О назначении Карпина стало известно сегодня, 23 июля.
- Онопко с 1992 по 2004 год провел за сборную России 109 матчей, забил 7 голов.
- С 2009 по 2020 год Онопко был в тренерском штабе ЦСКА.
Онопко: «Готов возглавить сборную России»