«Динамо» бесплатно пустит на первый домашний матч со зрителями фанатов, приехавших на игру с «Ростовом»

Десятки болельщиков «Динамо» прибыли в Ростов-на-Дону на матч первого тура РПЛ против «Ростова». Решение о проведении встречи без зрителей приняли уже после их отбытия на выезд. В связи с этим динамовский клуб наделил этих фанатов привилегией.
«Все динамовские болельщики, которые отправились в Ростов-на-Дону для посещения матча первого тура чемпионата России, в том числе те, кто купил электронный билет на гостевой сектор «Ростов Арены», смогут бесплатно попасть на первый домашний матч «Динамо» со зрителями на «ВТБ Арене».
Для этого вам нужно связаться с отделом по работе с болельщиками и оставить заявку до 1 августа», – написал клуб.
- В Москве продолжают действовать коронавирусные ограничения, поэтому еще неизвестно, на какой по счету домашний матч «Динамо» пустят зрителей.
- Матч в Ростове-на-Дону начнется в 20:00 по Москве.
- В прошлом сезоне «Динамо» «Ростову» в гостях проиграло.
Источник: официальный сайт «Динамо»