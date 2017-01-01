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    «Динамо» бесплатно пустит на первый домашний матч со зрителями фанатов, приехавших на игру с «Ростовом»

    Десятки болельщиков «Динамо» прибыли в Ростов-на-Дону на матч первого тура РПЛ против «Ростова». Решение о проведении встречи без зрителей приняли уже после их отбытия на выезд. В связи с этим динамовский клуб наделил этих фанатов привилегией.

    «Все динамовские болельщики, которые отправились в Ростов-на-Дону для посещения матча первого тура чемпионата России, в том числе те, кто купил электронный билет на гостевой сектор «Ростов Арены», смогут бесплатно попасть на первый домашний матч «Динамо» со зрителями на «ВТБ Арене».

    Для этого вам нужно связаться с отделом по работе с болельщиками и оставить заявку до 1 августа», – написал клуб.

    • В Москве продолжают действовать коронавирусные ограничения, поэтому еще неизвестно, на какой по счету домашний матч «Динамо» пустят зрителей.
    • Матч в Ростове-на-Дону начнется в 20:00 по Москве.
    • В прошлом сезоне «Динамо» «Ростову» в гостях проиграло.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +49444

      portero 1 час назад

      Ну писец, у них и так у всех абонементы куплены, главный раход дорога и потраченные нервы-здоровье, из-за подлого угнетения народа, говно-властями...

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