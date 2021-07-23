«Динамо» бесплатно пустит на первый домашний матч со зрителями фанатов, приехавших на игру с «Ростовом»

Десятки болельщиков «Динамо» прибыли в Ростов-на-Дону на матч первого тура РПЛ против «Ростова». Решение о проведении встречи без зрителей приняли уже после их отбытия на выезд. В связи с этим динамовский клуб наделил этих фанатов привилегией.

«Все динамовские болельщики, которые отправились в Ростов-на-Дону для посещения матча первого тура чемпионата России, в том числе те, кто купил электронный билет на гостевой сектор «Ростов Арены», смогут бесплатно попасть на первый домашний матч «Динамо» со зрителями на «ВТБ Арене».

Для этого вам нужно связаться с отделом по работе с болельщиками и оставить заявку до 1 августа», – написал клуб.