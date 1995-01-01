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    «Ростов» и «Динамо» сыграют без зрителей в первом матче нового сезона РПЛ

    Матч первого тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо» пройдет при пустых трибунах, сообщает пресс-служба ростовского клуба.

    «На основании требования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области сообщаем, что матч 1-го тура РПЛ между командами «Ростов» и «Динамо» пройдeт без зрителей.

    Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Постановлением главы Роспотребнадзора Поповой А.Ю. решения о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основе показателей распространения инфекции в каждом отдельном регионе. Эти показатели пересчитываются каждые 14 дней.

    Футбольный клуб «Ростов» приносит свои искренние извинения и, несмотря на всe, надеется на вашу поддержку, которую команда обязательно будет чувствовать завтра на стадионе. Мы верим, что эпидемиологическая ситуация в Ростовской области улучшится, и мы все вместе скоро увидимся на «Ростов Арене», – сказано в заявлении клуба.

    • «Ростов» – «Динамо» – первый матч нового сезона РПЛ.
    • Команды встретятся завтра, 23 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7141

      Cleaner 1 час назад

      ОПЯТЬ Ростов ОБИЖАЮТ!!!

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      Рейтинг: +20480

      slavutiq70 2 часа назад

      А что в Ростове самая сложная обстановка по COVID-19 , нет не самая сложная ,,,самая сложная в Питере и Москве ,,тогда в чём причина ??? У клуба итак денег мало ,так надо добить ???

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      Рейтинг: +7141

      Cleaner > slavutiq70 1 час назад

      У Дюкова, наверное, личное неприязненное отношение к Карпину. Иначе не объяснить...(

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      Рейтинг: +45442

      MaxRnD 3 часа назад

      Так-то COVID у нас везде уже победили, а вот на футбольных стадионах он ещё остался ..., поэтому надо уничтожить эту заразу прямо вместе с футболом ...
      PS В основном ради лизоблюдской чиновничьей отчётности

      1
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      Рейтинг: +49389

      portero 3 часа назад

      Ну а посчитать как надо властям умеют все и во всех странах. За время корона-вируса убедились не раз....

      1
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      Рейтинг: +3165

      Axe111 3 часа назад

      Фу позорище

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