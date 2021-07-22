«Ростов» и «Динамо» сыграют без зрителей в первом матче нового сезона РПЛ

Матч первого тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо» пройдет при пустых трибунах, сообщает пресс-служба ростовского клуба.

«На основании требования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области сообщаем, что матч 1-го тура РПЛ между командами «Ростов» и «Динамо» пройдeт без зрителей.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Постановлением главы Роспотребнадзора Поповой А.Ю. решения о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основе показателей распространения инфекции в каждом отдельном регионе. Эти показатели пересчитываются каждые 14 дней.

Футбольный клуб «Ростов» приносит свои искренние извинения и, несмотря на всe, надеется на вашу поддержку, которую команда обязательно будет чувствовать завтра на стадионе. Мы верим, что эпидемиологическая ситуация в Ростовской области улучшится, и мы все вместе скоро увидимся на «Ростов Арене», – сказано в заявлении клуба.