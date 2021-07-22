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  • «Ростов» и «Динамо» сыграют без зрителей в первом матче нового сезона РПЛ

«Ростов» и «Динамо» сыграют без зрителей в первом матче нового сезона РПЛ

22 июля 2021, 16:12
6

Матч первого тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо» пройдет при пустых трибунах, сообщает пресс-служба ростовского клуба.

«На основании требования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области сообщаем, что матч 1-го тура РПЛ между командами «Ростов» и «Динамо» пройдeт без зрителей.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Постановлением главы Роспотребнадзора Поповой А.Ю. решения о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основе показателей распространения инфекции в каждом отдельном регионе. Эти показатели пересчитываются каждые 14 дней.

Футбольный клуб «Ростов» приносит свои искренние извинения и, несмотря на всe, надеется на вашу поддержку, которую команда обязательно будет чувствовать завтра на стадионе. Мы верим, что эпидемиологическая ситуация в Ростовской области улучшится, и мы все вместе скоро увидимся на «Ростов Арене», – сказано в заявлении клуба.

  • «Ростов» – «Динамо» – первый матч нового сезона РПЛ.
  • Команды встретятся завтра, 23 июля.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо
Комментарии (6)
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Axe111
1626961362
Фу позорище
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portero
1626961386
Ну а посчитать как надо властям умеют все и во всех странах. За время корона-вируса убедились не раз....
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MaxRnD
1626961905
Так-то COVID у нас везде уже победили, а вот на футбольных стадионах он ещё остался ..., поэтому надо уничтожить эту заразу прямо вместе с футболом ... PS В основном ради лизоблюдской чиновничьей отчётности
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slavа0508
1626963432
А что в Ростове самая сложная обстановка по COVID-19 , нет не самая сложная ,,,самая сложная в Питере и Москве ,,тогда в чём причина ??? У клуба итак денег мало ,так надо добить ???
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zarsm
1626986698
Просто слов нет. Одни эмоции, за день до матча такие новости. Настроение в очко. Даже не знаю как назвать эту барышню
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FanatSerj
1627038655
Ростов так долго не протянет(( хотя бы вакцинированных пускали по QR-коду, тут бы ради только этого пол Ростова и области привилось.
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