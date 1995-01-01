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    Вейналдум: «С детства болею за «Барселону», но «ПСЖ» сделал все, чтобы подписать меня»

    Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум объяснил переход в парижский клуб из «Ливерпуля» этим летом.

    «Это был очень сложный выбор. Я с детства болею за «Барселону», я ее фанат. Мы вели с ними переговоры, и у меня было хорошее предчувствие, но я также разговаривал с другими клубами.

    Скажу больше – «ПСЖ» вступил в диалог со мной раньше «Барселоны». Мы просто разговаривали, это нельзя было назвать переговорами. «ПСЖ» вернулся после того, как мной заинтересовалась «Барса».

    С этого момента начались переговоры, и они прошли очень хорошо. «ПСЖ» сделал все, чтобы подписать меня», – сказал Вейналдум.

    • Вейналдум перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента.
    • За «Ливерпуль» он выступал с 2016 года.
    • Хавбек провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 08:14
    Комментарии8
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      Рейтинг: +12608

      Cules2013 20 минут назад

      Ну вот только болельщикам лапшу на уши не вешай. Если ты продаёшь свою мечту за деньги добровольно, значит у тебя мечта была именно о деньгах.
      Мне вот такое отношение больше всего бесит, когда нарассказывал сказок о том, что он "с детства за Барселону", потом по ходу дела переобулся и ушёл туда, где больше денег дали, но при этом ЧСВ выше крыши, поэтому слышать претензии от болельщиков и иметь клеймо баблоруба он не желает, поэтому будет лепить левые отмазки. Не по-мужски это.
      Ну раз тебе деньги и трофеи любой ценой важнее всего, зачем вообще было заводить эту песню про Барселону заранее. Сначала бы решил окончательно, куда переходишь, а потом бы и включал бы эту заезженную пластинку про любовь с детства за... ПСЖ)))

      0
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      Рейтинг: +1785

      acor94 2 часа назад

      Зато честно

      0
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      Рейтинг: +7176

      Cleaner 4 часа назад

      «ПСЖ» сделал все, чтобы подписать меня. В переводе на русский - дал БОЛЬШЕ денег...

      1
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      Рейтинг: +993

      mig28 4 часа назад

      пфф..так любой бы пошел..ему 30ка, договор с большим окладом больше не светит, так что взял то, что выгоднее

      2
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      Рейтинг: +10

      zlatadan4z4d 5 часов назад

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      Рейтинг: +3339

      АртурZaСМ 6 часов назад

      Не надо громких слов просто скажи, что ты продал мечту по-дороже

      3
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      Рейтинг: +5818

      Fusballer 6 часов назад

      С детства болеет за Барселону, но перед шелестом купюр трудно устоять.

      2
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      Рейтинг: +1568

      Радио1000шумеров 6 часов назад

      Вейналдум: «С детства болею за «Барселону», но «ПСЖ» просто купил меня»

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