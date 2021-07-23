Вейналдум: «С детства болею за «Барселону», но «ПСЖ» сделал все, чтобы подписать меня»

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум объяснил переход в парижский клуб из «Ливерпуля» этим летом.

«Это был очень сложный выбор. Я с детства болею за «Барселону», я ее фанат. Мы вели с ними переговоры, и у меня было хорошее предчувствие, но я также разговаривал с другими клубами.

Скажу больше – «ПСЖ» вступил в диалог со мной раньше «Барселоны». Мы просто разговаривали, это нельзя было назвать переговорами. «ПСЖ» вернулся после того, как мной заинтересовалась «Барса».

С этого момента начались переговоры, и они прошли очень хорошо. «ПСЖ» сделал все, чтобы подписать меня», – сказал Вейналдум.