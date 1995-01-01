Вейналдум: «С детства болею за «Барселону», но «ПСЖ» сделал все, чтобы подписать меня»

Ну вот только болельщикам лапшу на уши не вешай. Если ты продаёшь свою мечту за деньги добровольно, значит у тебя мечта была именно о деньгах.
Мне вот такое отношение больше всего бесит, когда нарассказывал сказок о том, что он "с детства за Барселону", потом по ходу дела переобулся и ушёл туда, где больше денег дали, но при этом ЧСВ выше крыши, поэтому слышать претензии от болельщиков и иметь клеймо баблоруба он не желает, поэтому будет лепить левые отмазки. Не по-мужски это.
Ну раз тебе деньги и трофеи любой ценой важнее всего, зачем вообще было заводить эту песню про Барселону заранее. Сначала бы решил окончательно, куда переходишь, а потом бы и включал бы эту заезженную пластинку про любовь с детства за... ПСЖ)))
Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум объяснил переход в парижский клуб из «Ливерпуля» этим летом.
«Это был очень сложный выбор. Я с детства болею за «Барселону», я ее фанат. Мы вели с ними переговоры, и у меня было хорошее предчувствие, но я также разговаривал с другими клубами.
Скажу больше – «ПСЖ» вступил в диалог со мной раньше «Барселоны». Мы просто разговаривали, это нельзя было назвать переговорами. «ПСЖ» вернулся после того, как мной заинтересовалась «Барса».
С этого момента начались переговоры, и они прошли очень хорошо. «ПСЖ» сделал все, чтобы подписать меня», – сказал Вейналдум.
- Вейналдум перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента.
- За «Ливерпуль» он выступал с 2016 года.
- Хавбек провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.