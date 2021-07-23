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  • Вейналдум: «С детства болею за «Барселону», но «ПСЖ» сделал все, чтобы подписать меня»

Вейналдум: «С детства болею за «Барселону», но «ПСЖ» сделал все, чтобы подписать меня»

23 июля 2021, 08:14
8

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум объяснил переход в парижский клуб из «Ливерпуля» этим летом.

«Это был очень сложный выбор. Я с детства болею за «Барселону», я ее фанат. Мы вели с ними переговоры, и у меня было хорошее предчувствие, но я также разговаривал с другими клубами.

Скажу больше – «ПСЖ» вступил в диалог со мной раньше «Барселоны». Мы просто разговаривали, это нельзя было назвать переговорами. «ПСЖ» вернулся после того, как мной заинтересовалась «Барса».

С этого момента начались переговоры, и они прошли очень хорошо. «ПСЖ» сделал все, чтобы подписать меня», – сказал Вейналдум.

  • Вейналдум перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента.
  • За «Ливерпуль» он выступал с 2016 года.
  • Хавбек провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.

Источник: RMC Sport
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Вейналдум Джорджиньо
Комментарии (8)
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Fusballer
1627019488
С детства болеет за Барселону, но перед шелестом купюр трудно устоять.
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АртурZaСМ
1627020981
Не надо громких слов просто скажи, что ты продал мечту по-дороже
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zlatadan4z4d
1627022198
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mig28
1627026642
пфф..так любой бы пошел..ему 30ка, договор с большим окладом больше не светит, так что взял то, что выгоднее
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acor94
1627032964
Зато честно
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Cules2013
1627042026
Ну вот только болельщикам лапшу на уши не вешай. Если ты продаёшь свою мечту за деньги добровольно, значит у тебя мечта была именно о деньгах. Мне вот такое отношение больше всего бесит, когда нарассказывал сказок о том, что он "с детства за Барселону", потом по ходу дела переобулся и ушёл туда, где больше денег дали, но при этом ЧСВ выше крыши, поэтому слышать претензии от болельщиков и иметь клеймо баблоруба он не желает, поэтому будет лепить левые отмазки. Не по-мужски это. Ну раз тебе деньги и трофеи любой ценой важнее всего, зачем вообще было заводить эту песню про Барселону заранее. Сначала бы решил окончательно, куда переходишь, а потом бы и включал бы эту заезженную пластинку про любовь с детства за ПСЖ)))
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Marley Bob
1627044805
Вот для чего теперь эти душераздирающие тирады?!выбор сделан.Барселона без тебя не пропадет.
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Tempos
1627046023
ПСЖ появляется там где есть даже тень Барсы) что ж происходит за кадром между ними? неужели шейхи мстят Барсе за расторжение соглашения по титульному спонсорству?
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