«Барселона» презентовала Депая

Сегодня, 22 июля, на стадионе «Камп Ноу» состоялась презентация новичка «Барселоны» Мемфиса Депая.
Футболист подписал двухлетний контракт с каталонским клубом.
- Голландец перешел в «Барсу» из «Лиона» на правах свободного агента.
- По информации AS, отступные в его соглашении – 400 миллионов евро.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Барселоны»