Капелло – о желании вернуться в сборную России: «Нет-нет-нет-нет»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло опроверг информацию, согласно которой он готов снова возглавить команду.

«Желание поработать в России? Нет-нет-нет-нет, я ничего не могу говорить о сборной России.

Я вообще сейчас на отдыхе в Испании. Вам большое спасибо!» – сказал Капелло.