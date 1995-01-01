Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Капелло – о желании вернуться в сборную России: «Нет-нет-нет-нет»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло опроверг информацию, согласно которой он готов снова возглавить команду.

    «Желание поработать в России? Нет-нет-нет-нет, я ничего не могу говорить о сборной России.

    Я вообще сейчас на отдыхе в Испании. Вам большое спасибо!» – сказал Капелло.

    • Итальянец возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.
    • За расторжение контракта с РФС Капелло получил около 15 миллионов евро.
    • Годовая зарплата тренера составляла 7 миллионов плюс бонусы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:51
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7153

      Alekxei Z. 1 час назад

      Стиль "петушиного" издания, выдать инфу , а через день опровергнуть.
      Типа , работают люди.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7127

      Cleaner 2 часа назад

      Нет-нет-нет-нет? А если за 10000000 евро в год?..)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19314

      vladimir-7 3 часа назад

      На деньги, "заработанные" в сборной России, Капелло уже 6 лет отдыхает
      и пока не нуждается в них. Фабио передает пламенный привет г-ну МУТКО
      и его КОЛЛЕГАМ в РФС и РПЛ.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      serglider > vladimir-7 2 часа назад

      А какие претензии к Капелло? Он вывел сборную России из группы с Португальцами, с первого места, в финальную часть турнира. Овцевод же сразу ставит задачу выхода со второго места, при этом кроме домашнего ЧМ, овцевод российскую сборную никуда не выводил, ни одной топ сборную так и не обыграл за все время своего руководства)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19314

      vladimir-7 > serglider 2 часа назад

      По вопросам о работе Черчесова, обращайся к Дюкову.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2854

      AZ 3 часа назад

      С такими деньгами которые ему отслюнявили наши пиджаки, можно не работать не только себе до конца жизни, но и пару тройку его поколений...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Spinorr 4 часа назад

      Порой кажется, что все эти слухи про импортных тренеров специально для того, чтобы основные кандидаты были посговорчивее.
      Что касается Кунца, у меня предложение: пусть нашу молодёжку возглавит и выведет её на Олимпиаду.
      Тогда и о первой сборной поговорить можно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5767

      Fusballer 4 часа назад

      Единственный плюс работы этого тренера с нашей сборной - отбор на ЧМ-2014 прошли. В остальном всё ужасно. Тупо за деньгами пришёл.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      serglider > Fusballer 2 часа назад

      Вы забыли упомянуть, что до Капелло мы 12!? лет не могли выйти в финальную часть ЧМ, при том что как только Капелло вывел сборную на ЧМ, посыпались какие-то заявление от него, что де Акинфеев "великий" вратарь мирового уровня... Стопудово с "подачи" тех, кто ни за что не отвечает, но любит порулить... Видимо кому-то в РФС очень хотелось примазаться к успехам Капелло и заставить его пиарить заурядных футболеров по всему миру))) Да еще балласта напихать, что бы поднять трансферную стоимость кривоногих... А когда Капелло плюнул, на эту подковерные игры и помахал ручкой, его обвинили в рвачестве))) Тем более, что на домашний ЧМ отбираться было уже не нужно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5767

      Fusballer > serglider 2 часа назад

      Про отбор на ЧМ-2014 я написал. Это плюс, конечно))) Но на ЧМ выступили плохо. А вот про отбор на евро, что ставят в плюс Черчесову - так на евро при любом тренере сборная выходила, кроме ЕВРО-2000. Да и там можно списать на неудачу в конкретном матче.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87559
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66915
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru