Капелло – о желании вернуться в сборную России: «Нет-нет-нет-нет»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло опроверг информацию, согласно которой он готов снова возглавить команду.
«Желание поработать в России? Нет-нет-нет-нет, я ничего не могу говорить о сборной России.
Я вообще сейчас на отдыхе в Испании. Вам большое спасибо!» – сказал Капелло.
- Итальянец возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.
- За расторжение контракта с РФС Капелло получил около 15 миллионов евро.
- Годовая зарплата тренера составляла 7 миллионов плюс бонусы.
Источник: «Спорт-Экспресс»