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    Игроки «Атлетико Минейро» и «Боки Хуниорс» устроили потасовку в подтрибунке. Конфликт гасили полицейские с перцовым баллончиком

    Футболисты бразильского «Атлетико Минейро» и аргентинской «Боки Хуниорс» повздорили после ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес (0:0, 3:1 по пенальти). Они устроили потасовку в подтрибунном помещении.

    В погашении конфликта участвовали полицейские: они применили перцовый баллончик.

    • Игра проходила в Белу-Оризонти на стадионе ЧМ-2014 «Минейран».
    • В послематчевой серии пенальти единственный мяч у аргентинцев забил экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо.
    • В 1/4 финала «Атлетико Минейро» вновь встретится с аргентинской командой – либо с «Архентинос Хуниорс», либо с «Ривер Плейтом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Faka

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