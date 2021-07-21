Игроки «Атлетико Минейро» и «Боки Хуниорс» устроили потасовку в подтрибунке. Конфликт гасили полицейские с перцовым баллончиком

Футболисты бразильского «Атлетико Минейро» и аргентинской «Боки Хуниорс» повздорили после ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес (0:0, 3:1 по пенальти). Они устроили потасовку в подтрибунном помещении.
В погашении конфликта участвовали полицейские: они применили перцовый баллончик.
- Игра проходила в Белу-Оризонти на стадионе ЧМ-2014 «Минейран».
- В послематчевой серии пенальти единственный мяч у аргентинцев забил экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо.
- В 1/4 финала «Атлетико Минейро» вновь встретится с аргентинской командой – либо с «Архентинос Хуниорс», либо с «Ривер Плейтом».
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Источник: твиттер Faka