Болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой» в квалификации ЛЧ

«Спартак» предупредил своих фанатов, что им запрещено ехать на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

Пресс-служба московского клуба объяснила, что болельщики не смогут посетить гостевую игру из-за соответствующего решения исполкома УЕФА.

«Данное решение принято УЕФА для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, исходя из большого количества матчей и проведения игр всех раундов в два тура.

Таким образом УЕФА соблюдает существующие меры безопасности, при этом не нарушая спортивного принципа соревнований: каждая команда сыграет с поддержкой своих болельщиков на домашних аренах (количество зрителей на трибунах определяют местные органы власти)», – говорится в заявлении «Спартака».