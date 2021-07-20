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  • Болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой» в квалификации ЛЧ

Болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой» в квалификации ЛЧ

20 июля 2021, 18:34
25

«Спартак» предупредил своих фанатов, что им запрещено ехать на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

Пресс-служба московского клуба объяснила, что болельщики не смогут посетить гостевую игру из-за соответствующего решения исполкома УЕФА.

«Данное решение принято УЕФА для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, исходя из большого количества матчей и проведения игр всех раундов в два тура.

Таким образом УЕФА соблюдает существующие меры безопасности, при этом не нарушая спортивного принципа соревнований: каждая команда сыграет с поддержкой своих болельщиков на домашних аренах (количество зрителей на трибунах определяют местные органы власти)», – говорится в заявлении «Спартака».

  • Матч в Лиссабоне состоится 10 августа.
  • В Москве «Спартак» и «Бенфика» сыграют 4 августа.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Лига чемпионов Спартак Бенфика
Комментарии (25)
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swot1205
1626795829
ну и этих пи до р ас ов не пускать на наш матч
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paracetamol
1626795879
Правильно, не пущать поросят-бациллоносителей!
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Иван Петров 1986
1626796210
Ну и хорошо, Спартак не потеряет деньги из - за штрафов.
Ответить
portero
1626796535
Хорошо что меры симметричные, их к нам не пущать и нас к ним.
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vladimir-7
1626796623
Значит наши вакцины говно и Европа наших привитых не пускает к себе, да и опасается хулиганов хрю-хрю.
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житель СПб
1626798134
"Датский эффект" продолжается. Значит, и их не впускать в РФ и на стадион ни в коем случае.
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Spirit_78
1626808681
Главное, чтобы и иностранный сброд на российские стадионы точно так же не допускали. Иначе опять получится дискриминация.
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inzek
1626822833
логично будет если болельщики Бенфики не смогут посетить матч в России. хотя о чем я, мы же иностранцам О4ки вылизываем
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GoLenaStop
1626900840
А, не надо никого пускать на стадионы. А, игроков тоже! А, турнир провести по компьютеру. Усрались, еврожопейцы, болел из РОССИИ!
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ajax707
1627822989
Да там и смотреть нехрен будет, уже после домашнего разгрома можно и футболерам не ездить
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