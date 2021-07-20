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    Болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой» в квалификации ЛЧ

    «Спартак» предупредил своих фанатов, что им запрещено ехать на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

    Пресс-служба московского клуба объяснила, что болельщики не смогут посетить гостевую игру из-за соответствующего решения исполкома УЕФА.

    «Данное решение принято УЕФА для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, исходя из большого количества матчей и проведения игр всех раундов в два тура.

    Таким образом УЕФА соблюдает существующие меры безопасности, при этом не нарушая спортивного принципа соревнований: каждая команда сыграет с поддержкой своих болельщиков на домашних аренах (количество зрителей на трибунах определяют местные органы власти)», – говорится в заявлении «Спартака».

    • Матч в Лиссабоне состоится 10 августа.
    • В Москве «Спартак» и «Бенфика» сыграют 4 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    20.07.2021 18:34
    Комментарии22
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      Рейтинг: +553

      inzek 1 час назад

      логично будет если болельщики Бенфики не смогут посетить матч в России. хотя о чем я, мы же иностранцам О4ки вылизываем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4746

      Гавроша 4 часа назад

      Правильно и делают, что свиней не пускают - никому не нужна их зараза!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1815

      Spirit_78 5 часов назад

      Главное, чтобы и иностранный сброд на российские стадионы точно так же не допускали. Иначе опять получится дискриминация.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8218

      житель СПб 8 часов назад

      "Датский эффект" продолжается. Значит, и их не впускать в РФ и на стадион ни в коем случае.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 9 часов назад

      Значит наши вакцины говно и Европа наших привитых не пускает к себе,
      да и опасается хулиганов хрю-хрю.

      2
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      Рейтинг: +9052

      Вомбат > vladimir-7 8 часов назад

      Нет, вакцина российская ничем не хуже западных, и все вирусологи мира это давно признали. Клинические испытания давно пройдены, статьи написаны. Ну а Европа пользуется любым предлогом для изоляции России уже давно. Независимо от того, что у нас хрю-хрю, кто иго-го, кто чем привит и от кого чем пахнет. Евросоюзу это по барабану. Русские, как они говорят, токсичны. Если бы на законных основаниях можно было бы русских не пускать без коронавируса, они бы вообще никого не пускали. Увы, законы Европы не позволяют дискриминацию по национальному признаку. Вот и приходится изобретать предлоги.

      5
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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 > Вомбат 7 часов назад

      Ну это ваш взгляд на ситуацию с вакцинацией от коронавируса, а вирусологи не могут объективно
      высказаться, по крайней мере многие.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1815

      Spirit_78 > vladimir-7 5 часов назад

      Страны с совокупным населением в 3 миллиарда человек одобрили Спутник. Думаешь, их всех запугал "кровавый тиран"?
      В таких темах варятся очень большие бабки и наивно полагать, что европейцы принимают объективные и взвешенные решения. Они просто защищают свой рынок сбыта. А умрёт ста тысячами людей больше или ста тысячами меньше - на это им плевать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +49346

      portero 9 часов назад

      Хорошо что меры симметричные, их к нам не пущать и нас к ним.

      3
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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 > portero 9 часов назад

      Это прямо как у Черномырдина: это вам здесь, не там.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9021

      NewLife > vladimir-7 7 часов назад

      "здесь вам не тут"

      1
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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 > NewLife 7 часов назад

      Да. Но я изменил-то под ситуацию с игрой в Лисабоне.

      1
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      Рейтинг: +2413

      Иван Петров 1986 9 часов назад

      Ну и хорошо, Спартак не потеряет деньги из - за штрафов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11695

      paracetamol 9 часов назад

      Правильно, не пущать поросят-бациллоносителей!

      4
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      Рейтинг: +503

      Sanches65 > paracetamol 7 часов назад

      Не пида...ам об этом рассуждать.

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      Рейтинг: +2367

      swot1205 9 часов назад

      ну и этих пи до р ас ов не пускать на наш матч

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11695

      paracetamol > swot1205 9 часов назад

      Эти гомики бабки везет, не деревянным ровня!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2367

      swot1205 > paracetamol 8 часов назад

      вот х у ли ты сюда лезешь пи терское чудовище. иди в статьи про зенит. Как же у Вас пердак подгорает в любых новостях о Спартаке. Нюхайте писю с под за лу п ным творожком

      4
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      Рейтинг: +7199

      "supermax" > swot1205 8 часов назад

      Оно и пишет от писи не отрываясь))

      4
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      Рейтинг: +8218

      житель СПб > swot1205 8 часов назад

      Ну чего вы ругаетесь?! У нас футбол общий, ничего обидного человек не написал. Надоели мне эти региональные войны из ничего!

      0
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      Рейтинг: +8470

      ivany4 > житель СПб 7 часов назад

      Если в 1 из 100 сообщений он ничего обидного не написал, то что теперь, в засос его целовать за это.))
      Нечего волку овечьей шкуркой прикрываться.

      1
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      Рейтинг: +1815

      Spirit_78 > swot1205 5 часов назад

      На наших ветках лазят мясные неадекваты, Rain например гадил совсем недавно под новостью о замене газона на Газпром-арене. Неужели вы этого не замечаете?))

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