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«Боруссия» М может купить Хвичу за 15-20 миллионов

20 июля 2021, 12:23
5

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Боруссии» М, сообщает журналист Sky Sport Макс Билефельд.

По его информации, в немецком клубе Хвиче дали характеристику «интересного, но дорогого футболиста». Трансфер 20-летнего грузина оценивается в 15-20 миллионов евро.

«Боруссия» вступит в активные переговоры по Хвиче, если один из игроков ее группы атаки покинет клуб этим летом.

  • В прошлом сезоне Хвича провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
  • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость грузина – 18 миллионов евро.

«Рубин»: «Кварацхелией интересуются четыре больших солидных организации»

Источник: твиттер Макса Билефельда

Журналист Sky Sport News и Sky Sport Deutschland. Аудитория в твиттере - более 25 тысяч подписчиков.

Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Боруссия М Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (5)
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Боцман59rus
1626773982
Хвича в единоборствах с Рассказовым - пшик, (допускаю не лучшие кондиции)а в Бундеслиге и подавно. - оптимальный вариант, полноценный евросезон в Рубине, надеюсь дойдут до группы и дальше, а там видно будет что и по чём)))
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paracetamol
1626774872
Надо втюхивать немцам как можно быстрее, пока не раскусили это убожество.
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Иван Петров 1986
1626777348
Пока его купят, он уже состарится.
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Рубинище
1626806990
Борусия покупает молодых зелёных и перепродаёт в четыредорого. За 15-18 смысла нет Рубину его отдавать, если только сам футболист не настоит. Ну кого мы в такой короткий сможем привезти и усилится. Пускай пока побудет у нас
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zigbert
1626807648
Сложно делать какие то выводы если активных переговоров пока нет.
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