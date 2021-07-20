«Боруссия» М может купить Хвичу за 15-20 миллионов

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Боруссии» М, сообщает журналист Sky Sport Макс Билефельд.

По его информации, в немецком клубе Хвиче дали характеристику «интересного, но дорогого футболиста». Трансфер 20-летнего грузина оценивается в 15-20 миллионов евро.

«Боруссия» вступит в активные переговоры по Хвиче, если один из игроков ее группы атаки покинет клуб этим летом.

В прошлом сезоне Хвича провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость грузина – 18 миллионов евро.

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