«Боруссия» М может купить Хвичу за 15-20 миллионов

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Боруссии» М, сообщает журналист Sky Sport Макс Билефельд.
По его информации, в немецком клубе Хвиче дали характеристику «интересного, но дорогого футболиста». Трансфер 20-летнего грузина оценивается в 15-20 миллионов евро.
«Боруссия» вступит в активные переговоры по Хвиче, если один из игроков ее группы атаки покинет клуб этим летом.
- В прошлом сезоне Хвича провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость грузина – 18 миллионов евро.
«Рубин»: «Кварацхелией интересуются четыре больших солидных организации»
Источник: твиттер Макса Билефельда
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