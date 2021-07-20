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    «Боруссия» М может купить Хвичу за 15-20 миллионов

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Боруссии» М, сообщает журналист Sky Sport Макс Билефельд.

    По его информации, в немецком клубе Хвиче дали характеристику «интересного, но дорогого футболиста». Трансфер 20-летнего грузина оценивается в 15-20 миллионов евро.

    «Боруссия» вступит в активные переговоры по Хвиче, если один из игроков ее группы атаки покинет клуб этим летом.

    • В прошлом сезоне Хвича провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость грузина – 18 миллионов евро.

    «Рубин»: «Кварацхелией интересуются четыре больших солидных организации»

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    Источник: твиттер Макса Билефельда

    Журналист Sky Sport News и Sky Sport Deutschland. Аудитория в твиттере - более 25 тысяч подписчиков.

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    20.07.2021 12:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +87553

      zigbert 5 часов назад

      Сложно делать какие то выводы если активных переговоров пока нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6438

      Рубинище 6 часов назад

      Борусия покупает молодых зелёных и перепродаёт в четыредорого. За 15-18 смысла нет Рубину его отдавать, если только сам футболист не настоит. Ну кого мы в такой короткий сможем привезти и усилится. Пускай пока побудет у нас

      1
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      Рейтинг: +2413

      Иван Петров 1986 14 часов назад

      Пока его купят, он уже состарится.

      1
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      Рейтинг: +11695

      paracetamol 15 часов назад

      Надо втюхивать немцам как можно быстрее, пока не раскусили это убожество.

      0
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      Рейтинг: +24100

      Боцман59rus 15 часов назад

      Хвича в единоборствах с Рассказовым - пшик, (допускаю не лучшие кондиции)а в Бундеслиге и подавно.
      - оптимальный вариант, полноценный евросезон в Рубине, надеюсь дойдут до группы и дальше, а там видно будет что и по чём)))

      2
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      Рейтинг: +3226

      FENIX-SL > Боцман59rus 14 часов назад

      валить надо из РПЛ всем кто хоть как то выделяется
      нечего здесь делать

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