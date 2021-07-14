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    «Рубин»: «Кварацхелией интересуются четыре больших солидных организации»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о ситуации вокруг возможного ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии. Есть официальные предложения.

    «История с Хвичей начала развиваться намного раньше, чем открылось трансферное окно в Европе. Это очень большой трансфер, большой игрок, я уже раз шесть говорил, что такие большие переходы случаются, когда складываются все звезды. Это не бывает по щелчку пальцев. Им достаточно много клубов интересуются: есть четыре большие солидные организации. Есть три с половиной официальных предложения, остальное – консультации какие-то.

    Сейчас уже все устали от темы Хвичи, но сейчас только 14 июля, чемпионат Европы только закончился. Почему не продали Хвичу – это как почему в июле нет снега. Посмотрим, как все будет происходить», – сказал Яровинский.

    • В прошлом сезоне Хвича провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость грузина – 18 миллионов евро.

    Источник: «Р-Спорт»

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    14.07.2021 21:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 15 июля 2021, 10:02

      Хвича сейчас в такой форме, что вряд ли его Рубин продаст в Европу за приличные деньги "четырем большим солидным организациям"... не получилось бы, как с Чаловым, тоже было "три с половиной официальных предложения", а на выходе - ноль...)

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2021, 09:37

      Кварацхелия, по вчерашнему матчу, - полное г-но!

      0
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      Рейтинг: +1668

      vmonomah17 14 июля 2021, 22:41

      Клуб и агент шумиху наводят, чтобы продать. В итоге паренек стухнет через пару лет и закончит в фнл

      1
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      Рейтинг: +728

      GammiD > vmonomah17 15 июля 2021, 10:57

      У него все шансы вырастить в очень большого игрока. Бьет с обеих ног, пас есть, партнеров видит, а главное дриблинг сумасшедший. Есть только одно но, он грузин, было много крутых молодых грузин, но в настоящих больших игроков не кто не вырос. Был бы у него например аргентинский папорт давно уже в каком нибудь топ клубе пылил. по живем увидим!

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      Рейтинг: +35

      Алтата 14 июля 2021, 21:34

      А НЕ РАНОВАТО ЛИ ИЗ НЕГО ДЕЛАЮТ ЗВЕЗДУ ?!!!

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