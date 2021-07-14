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  • «Рубин»: «Кварацхелией интересуются четыре больших солидных организации»

«Рубин»: «Кварацхелией интересуются четыре больших солидных организации»

14 июля 2021, 21:20
5

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о ситуации вокруг возможного ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии. Есть официальные предложения.

«История с Хвичей начала развиваться намного раньше, чем открылось трансферное окно в Европе. Это очень большой трансфер, большой игрок, я уже раз шесть говорил, что такие большие переходы случаются, когда складываются все звезды. Это не бывает по щелчку пальцев. Им достаточно много клубов интересуются: есть четыре большие солидные организации. Есть три с половиной официальных предложения, остальное – консультации какие-то.

Сейчас уже все устали от темы Хвичи, но сейчас только 14 июля, чемпионат Европы только закончился. Почему не продали Хвичу – это как почему в июле нет снега. Посмотрим, как все будет происходить», – сказал Яровинский.

  • В прошлом сезоне Хвича провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
  • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость грузина – 18 миллионов евро.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (5)
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Алтарь
1626287688
А НЕ РАНОВАТО ЛИ ИЗ НЕГО ДЕЛАЮТ ЗВЕЗДУ ?!!!
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vmonomah17
1626291708
Клуб и агент шумиху наводят, чтобы продать. В итоге паренек стухнет через пару лет и закончит в фнл
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paracetamol
1626331060
Кварацхелия, по вчерашнему матчу, - полное г-но!
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JTherry
1626332527
Хвича сейчас в такой форме, что вряд ли его Рубин продаст в Европу за приличные деньги "четырем большим солидным организациям"... не получилось бы, как с Чаловым, тоже было "три с половиной официальных предложения", а на выходе - ноль...)
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