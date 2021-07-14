«Рубин»: «Кварацхелией интересуются четыре больших солидных организации»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о ситуации вокруг возможного ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии. Есть официальные предложения.

«История с Хвичей начала развиваться намного раньше, чем открылось трансферное окно в Европе. Это очень большой трансфер, большой игрок, я уже раз шесть говорил, что такие большие переходы случаются, когда складываются все звезды. Это не бывает по щелчку пальцев. Им достаточно много клубов интересуются: есть четыре большие солидные организации. Есть три с половиной официальных предложения, остальное – консультации какие-то.

Сейчас уже все устали от темы Хвичи, но сейчас только 14 июля, чемпионат Европы только закончился. Почему не продали Хвичу – это как почему в июле нет снега. Посмотрим, как все будет происходить», – сказал Яровинский.