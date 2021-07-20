Журналист Бурбас: Рамирес не перешел в «Рубин», потому что не захотел отдавать половину зарплаты

Форвард словацкого «ДАКа» Эрик Рамирес продолжит карьеру в киевском «Динамо», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По его словам, нападающий отказался переходить в «Рубин» из-за требования клуба отдать половину официальной месячной зарплаты.

«В «Рубин» венесуэльца не взяли якобы из-за проваленного медосмотра. Хотя есть другая версия. Игрок отказался отдавать половину официальной месячной зарплаты – в «Рубине» это обычная практика», – написал Бурбас в твиттере.