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    Журналист Бурбас: Рамирес не перешел в «Рубин», потому что не захотел отдавать половину зарплаты

    Форвард словацкого «ДАКа» Эрик Рамирес продолжит карьеру в киевском «Динамо», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

    По его словам, нападающий отказался переходить в «Рубин» из-за требования клуба отдать половину официальной месячной зарплаты.

    «В «Рубин» венесуэльца не взяли якобы из-за проваленного медосмотра. Хотя есть другая версия. Игрок отказался отдавать половину официальной месячной зарплаты – в «Рубине» это обычная практика», – написал Бурбас в твиттере.

    • Рамирес – лучший бомбардир этого чемпионата Словакии с 16 голами в 29 матчах.
    • Он провел 1 матч за сборную Венесуэлы.
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

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    Источник: твиттер журналиста Игоря Бурбаса

    Украинский журналист и телеведущий. Аудитория в твиттере - более 2,5 тысяч читателей.

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1445

      sir_Alex 39 минут назад

      Так это не только в "Рубине"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49248

      portero 41 минуту назад

      Реально мафия? Черчесов наверное согласился, поэтому и тренировал сборную...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      GammiD 57 минут назад

      Говнецо на вентиль от не братьев...

      1
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