Алексей Березуцкий – о Вагнере Лаве в тренерском штабе ЦСКА: «Неплохой вариант»

недавно было: "...Пойду ли в его тренерский штаб, если позовут? На данный момент нет, потому что я не хочу быть тренером. Но через несколько лет все может измениться, вдруг я захочу попробовать. Тогда, может быть, и пойду в ЦСКА! Но сейчас, после завершения карьеры, у меня пока нет желания становиться тренером», – сказал бразилец..."
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не исключил, что в будущем в штаб команды могут включить Вагнера Лава.
«Взять Вагнера Лава в тренерский штаб? Кстати, неплохой вариант.
Для начала он должен завершить футбольную карьеру, а затем уже говорить про тренерство», – сказал Березуцкий.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- Сейчас бразилец играет в Казахстане за «Кайрат».
Березуцкий – об утверждении главным тренером ЦСКА: «Ни переживаний, ни сомнений не было»
Алексей Березуцкий пригласил брата Василия вернуться в тренерский штаб ЦСКА