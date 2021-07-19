Алексей Березуцкий – о Вагнере Лаве в тренерском штабе ЦСКА: «Неплохой вариант»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не исключил, что в будущем в штаб команды могут включить Вагнера Лава.

«Взять Вагнера Лава в тренерский штаб? Кстати, неплохой вариант.

Для начала он должен завершить футбольную карьеру, а затем уже говорить про тренерство», – сказал Березуцкий.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.

Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

Сейчас бразилец играет в Казахстане за «Кайрат».

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