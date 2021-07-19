Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Алексей Березуцкий – о Вагнере Лаве в тренерском штабе ЦСКА: «Неплохой вариант»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не исключил, что в будущем в штаб команды могут включить Вагнера Лава.

    «Взять Вагнера Лава в тренерский штаб? Кстати, неплохой вариант.

    Для начала он должен завершить футбольную карьеру, а затем уже говорить про тренерство», – сказал Березуцкий.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • Сейчас бразилец играет в Казахстане за «Кайрат».

    Березуцкий – об утверждении главным тренером ЦСКА: «Ни переживаний, ни сомнений не было»

    Алексей Березуцкий пригласил брата Василия вернуться в тренерский штаб ЦСКА

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2021 23:21
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +497

      99-й 20 минут назад

      недавно было: "...Пойду ли в его тренерский штаб, если позовут? На данный момент нет, потому что я не хочу быть тренером. Но через несколько лет все может измениться, вдруг я захочу попробовать. Тогда, может быть, и пойду в ЦСКА! Но сейчас, после завершения карьеры, у меня пока нет желания становиться тренером», – сказал бразилец..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +785

      vovan55 5 часов назад

      может быть ваня и натаскает забивалу...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5740

      Fusballer > vovan55 3 часа назад

      Из Заболотного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3225

      FENIX-SL 12 часов назад

      лучший легионер страны не помешает точно
      тем более такому цска

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87542
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66912
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru