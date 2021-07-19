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  • Алексей Березуцкий – о Вагнере Лаве в тренерском штабе ЦСКА: «Неплохой вариант»

Алексей Березуцкий – о Вагнере Лаве в тренерском штабе ЦСКА: «Неплохой вариант»

19 июля 2021, 23:21
4

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не исключил, что в будущем в штаб команды могут включить Вагнера Лава.

«Взять Вагнера Лава в тренерский штаб? Кстати, неплохой вариант.

Для начала он должен завершить футбольную карьеру, а затем уже говорить про тренерство», – сказал Березуцкий.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • Сейчас бразилец играет в Казахстане за «Кайрат».

Березуцкий – об утверждении главным тренером ЦСКА: «Ни переживаний, ни сомнений не было»

Алексей Березуцкий пригласил брата Василия вернуться в тренерский штаб ЦСКА

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кайрат Вагнер Лав Березуцкий Алексей
Комментарии (4)
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vovan55
1626751282
может быть ваня и натаскает забивалу...
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99-й
1626770729
недавно было: "...Пойду ли в его тренерский штаб, если позовут? На данный момент нет, потому что я не хочу быть тренером. Но через несколько лет все может измениться, вдруг я захочу попробовать. Тогда, может быть, и пойду в ЦСКА! Но сейчас, после завершения карьеры, у меня пока нет желания становиться тренером», – сказал бразилец..."
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111ax
1626795065
Вагнер на лавке будет лучше играть, чем имеющиеся сейчас бревна в атаке ЦСКА, к сожалению
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