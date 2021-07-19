Обляков – о критике после поражений: «Иногда смешно, что пишут люди. Не у всех звезд все получается»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о подготовке к сезону под руководством главного тренера команды Алексея Березуцкого.

«При Алексее Владимировиче стало немного строже с дисциплиной. Он может что-то сказать, если мы где-то смеемся там, где не надо. Дисциплина должна быть всегда.

Поражения команды – это всегда грустно. Как я это воспринимаю? Могу покопаться в себе, каждый по-своему переживает. Говорю себе, что надо забыть и идти дальше.

Что касается хейта, то иногда даже смешно, что пишут люди. Будто мы плохо относимся к игре, просто бывает, что игроки соперника сильнее. Не у всех звезд все всегда получатся. Мы хотим прогрессировать и быть лучше», – сказал Обляков.