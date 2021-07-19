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    Обляков – о критике после поражений: «Иногда смешно, что пишут люди. Не у всех звезд все получается»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о подготовке к сезону под руководством главного тренера команды Алексея Березуцкого.

    «При Алексее Владимировиче стало немного строже с дисциплиной. Он может что-то сказать, если мы где-то смеемся там, где не надо. Дисциплина должна быть всегда.

    Поражения команды – это всегда грустно. Как я это воспринимаю? Могу покопаться в себе, каждый по-своему переживает. Говорю себе, что надо забыть и идти дальше.

    Что касается хейта, то иногда даже смешно, что пишут люди. Будто мы плохо относимся к игре, просто бывает, что игроки соперника сильнее. Не у всех звезд все всегда получатся. Мы хотим прогрессировать и быть лучше», – сказал Обляков.

    • Обляков играет за ЦСКА с 2018 года.
    • Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.
    • В прошлом году футболист вызывался в сборную России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +49216

      portero 7 секунд назад

      Просто у кого-то ошибок гораздо меньше чем хороших действий..
      А кто-то раз в полгода удачно играет, мастерство однако, а зарплата блин, как у звезд....

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      Рейтинг: +3264

      general.lizyukov 7 минут назад

      Так давай, бл..., посмеёмся - пятое место!!! Не смешно ещё?! Давай в ПФЛ вылетим - смешно будет?

      0
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      Рейтинг: +142

      sachsen-leipzig 17 минут назад

      Типо он звезда))))

      1
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      Рейтинг: +3216

      Алехсбургер. > sachsen-leipzig 7 минут назад

      Конечно..))
      По мнению Бомбардира ,даже трёхкратная...)
      При написании фамилии Обляков,до недавнего времени,Бомба ставила ему три звезды.О***ков.
      не веришь?)Старожилы подтвердят.
      )))

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      Рейтинг: +291

      valiknavashinsky 1 час назад

      Скорее всего он так хотел сказать:Не у всех звезд мирового футбола все всегда получатся,а у звезд российского футбола "никогда ничего не получается"!!!

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      Рейтинг: +7055

      Cleaner 2 часа назад

      Отмазы и слезы от Облякова...(

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      Рейтинг: +3216

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Если чисто поржать.,то надо Васю выкупать.

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      Рейтинг: +19212

      vladimir-7 > Алехсбургер. 26 минут назад

      Уткина?

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      Рейтинг: +3216

      Алехсбургер. > vladimir-7 15 минут назад

      Уткина вы не потянете..Зачем вам ещё один"человек-го.вно"(см ЮТюб)),если у вас Орешкин на любом стульчаке след оставит.

      Я про Васю Березуцкого.почётного краснодарца..))
      Любит он за недешёвым словом в задний карман слазать.

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