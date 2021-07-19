Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Обляков – о критике после поражений: «Иногда смешно, что пишут люди. Не у всех звезд все получается»

Обляков – о критике после поражений: «Иногда смешно, что пишут люди. Не у всех звезд все получается»

19 июля 2021, 14:03
16

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о подготовке к сезону под руководством главного тренера команды Алексея Березуцкого.

«При Алексее Владимировиче стало немного строже с дисциплиной. Он может что-то сказать, если мы где-то смеемся там, где не надо. Дисциплина должна быть всегда.

Поражения команды – это всегда грустно. Как я это воспринимаю? Могу покопаться в себе, каждый по-своему переживает. Говорю себе, что надо забыть и идти дальше.

Что касается хейта, то иногда даже смешно, что пишут люди. Будто мы плохо относимся к игре, просто бывает, что игроки соперника сильнее. Не у всех звезд все всегда получатся. Мы хотим прогрессировать и быть лучше», – сказал Обляков.

  • Обляков играет за ЦСКА с 2018 года.
  • Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.
  • В прошлом году футболист вызывался в сборную России.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Обляков Иван
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алехсбургер.
1626692746
Если чисто поржать.,то надо Васю выкупать.
Ответить
valiknavashinsky
1626698107
Скорее всего он так хотел сказать:Не у всех звезд мирового футбола все всегда получатся,а у звезд российского футбола "никогда ничего не получается"!!!
Ответить
sachsen-leipzig
1626700779
Типо он звезда))))
Ответить
general.lizyukov
1626701387
Так давай, бл..., посмеёмся - пятое место!!! Не смешно ещё?! Давай в ПФЛ вылетим - смешно будет?
Ответить
portero
1626701827
Просто у кого-то ошибок гораздо меньше чем хороших действий.. А кто-то раз в полгода удачно играет, мастерство однако, а зарплата блин, как у звезд....
Ответить
Axe111
1626702934
Пародия на футболиста
Ответить
кто там
1626705259
А у вас то, вообще ничего не получается.
Ответить
Hektor 84
1626707134
А с чего взял что ты звезда?
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
2
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
20
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
28
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
36
Все новости
Все новости
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
1
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
5
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
28
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
36
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
13
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
49
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+