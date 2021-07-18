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    Куман: «От нового сезона жду многого»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поговорил о новом сезоне. Он сказал, что цель каталонцев максимальна.

    «Жду от сезона многого. Надеюсь, он будет для «Барселоны» лучше, чем предыдущий. Все зависит от нас. Цель – максимальная.

    Мы стараемся играть в привлекательный футбол, но в то же время несем ответственность за результат. Собираемся его добиться с помощью болельщиков», – сказал Куман.

    • Новый сезон Примеры стартует в августе.
    • В прошлом сезоне чемпионата «Барселона» финишировала 3-й.
    • «Барселона» не выигрывает Лигу чемпионов с 2015 года.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    18.07.2021 17:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: -751

      СуперПАВ9 21 час назад

      Последнего места

      0
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      Рейтинг: +6719

      playsh 21 час назад

      Надо же,беда какая,шесть лет назад.Ностальгия забодала.Вот она в действии - теория относительности.Кто-то и мечтать не смеет.Кесарю -кесарево.
      В переводе на русский -каждому по заслугам.

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