Куман: «От нового сезона жду многого»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поговорил о новом сезоне. Он сказал, что цель каталонцев максимальна.
«Жду от сезона многого. Надеюсь, он будет для «Барселоны» лучше, чем предыдущий. Все зависит от нас. Цель – максимальная.
Мы стараемся играть в привлекательный футбол, но в то же время несем ответственность за результат. Собираемся его добиться с помощью болельщиков», – сказал Куман.
- Новый сезон Примеры стартует в августе.
- В прошлом сезоне чемпионата «Барселона» финишировала 3-й.
- «Барселона» не выигрывает Лигу чемпионов с 2015 года.
Источник: Mundo Deportivo