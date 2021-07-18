Куман: «От нового сезона жду многого»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поговорил о новом сезоне. Он сказал, что цель каталонцев максимальна.

«Жду от сезона многого. Надеюсь, он будет для «Барселоны» лучше, чем предыдущий. Все зависит от нас. Цель – максимальная.

Мы стараемся играть в привлекательный футбол, но в то же время несем ответственность за результат. Собираемся его добиться с помощью болельщиков», – сказал Куман.