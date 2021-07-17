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    Экс-капитан «Краснодара» Гранквист завершил карьеру

    Бывший защитник сборной Швеции Андреас Гранквист объявил о завершении карьеры. Экс-капитану «Краснодара» 36 лет.

    «Капитан сборной Швеции был многолетним кэпом и в «Краснодаре», провел 181 матч за «быков», выиграл сотни единоборств и выручил в тысячах эпизодов.

    Спасибо за твой футбол, Андреас. Успехов в будущем», – написал «Краснодар».

    • В России швед играл с 2013 по 2018 год.
    • Главное достижение в карьере – Кубок Швеции с «Хельсинборгом» в 2006 году.
    • Этот же клуб стал для игрока последним в карьере.

    Шалимов – об уходе Гранквиста из «Краснодара»: «Ему предлагали 2,5 миллиона, но Андреас красиво поступил с клубом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    17.07.2021 17:33
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87493

      zigbert 1 час назад

      Такие защитники не часто появляются в нашем футболе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6274

      владимир миронов 18 часов назад

      Футболист от бога, удачи в жизни ему.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8152

      житель СПб 22 часа назад

      Хороший футболист. Оставил по себе хорошую футбольную память в России.

      2
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