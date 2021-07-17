Экс-капитан «Краснодара» Гранквист завершил карьеру

Бывший защитник сборной Швеции Андреас Гранквист объявил о завершении карьеры. Экс-капитану «Краснодара» 36 лет.
«Капитан сборной Швеции был многолетним кэпом и в «Краснодаре», провел 181 матч за «быков», выиграл сотни единоборств и выручил в тысячах эпизодов.
Спасибо за твой футбол, Андреас. Успехов в будущем», – написал «Краснодар».
- В России швед играл с 2013 по 2018 год.
- Главное достижение в карьере – Кубок Швеции с «Хельсинборгом» в 2006 году.
- Этот же клуб стал для игрока последним в карьере.
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Источник: твиттер «Краснодара»