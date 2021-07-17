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Экс-капитан «Краснодара» Гранквист завершил карьеру

17 июля 2021, 17:33
3

Бывший защитник сборной Швеции Андреас Гранквист объявил о завершении карьеры. Экс-капитану «Краснодара» 36 лет.

«Капитан сборной Швеции был многолетним кэпом и в «Краснодаре», провел 181 матч за «быков», выиграл сотни единоборств и выручил в тысячах эпизодов.

Спасибо за твой футбол, Андреас. Успехов в будущем», – написал «Краснодар».

  • В России швед играл с 2013 по 2018 год.
  • Главное достижение в карьере – Кубок Швеции с «Хельсинборгом» в 2006 году.
  • Этот же клуб стал для игрока последним в карьере.
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Шалимов – об уходе Гранквиста из «Краснодара»: «Ему предлагали 2,5 миллиона, но Андреас красиво поступил с клубом»

Источник: твиттер «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гранквист Андреас
Комментарии (3)
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житель СПб
1626533579
Хороший футболист. Оставил по себе хорошую футбольную память в России.
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владимир миронов
1626549822
Футболист от бога, удачи в жизни ему.
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zigbert
1626609799
Такие защитники не часто появляются в нашем футболе.
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