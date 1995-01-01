Шалимов – об уходе Гранквиста из «Краснодара»: «Ему предлагали 2,5 миллиона, но Андреас красиво поступил с клубом»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил, почему защитник Андреас Гранквист покинул команду.

– Вы говорили, что одна из причин ухода Гранквиста – его понимание несоответствия стилю «Краснодара» с высокой линией обороны. Это предположение или вы точно знаете?

– Предположение. Его уговаривали полгода. К Гранквисту нет вопросов: он профессионально тренировался и играл до конца, потом спокойно уехал к себе домой, его до сих пор вызывают в сборную. Но там его не просят поджимать – встали в своей штрафной и стоят. В «Краснодаре» нужно было много бегать, поэтому считаю, что Гранквист – молодец. Другой бы заключил новый контракт, а потом разорвал бы его и уехал с компенсацией. Тут все было честно.

– Разве нет варианта, что фактор семьи действительно был определяющим?

– Семья тоже сказалась. Но тебе предлагают 2,5 миллиона евро за год – разве нельзя еще посидеть в Краснодаре? О какой семье мы говорим? Мне приятнее думать, что он очень красиво поступил к клубу именно в футбольном плане.

– Вы считаете, что размен Гранквиста на Спайича – одна из причин, благодаря которой «Краснодар» стал пропускать меньше контратак. Опорная зона ни при чем?

– Там остались те же игроки, которые делают точно такие же действия. Все зависит от защитника: либо он поджимает нападающего и не дает ему развернуться, либо стоит в пяти метрах. Если второе – идет контратака, а все полузащитники бегут 50 метров назад.

– Гранквист разве не поджимал и заставлял полузащитников бежать 50 метров?

– Старался поджимать, но уже было не то. Спайич мощнее и быстрее. Единственное – он не подключается, а Гранквист мог побежать, обыграть троих, отдать голевую. Весь стадион был в восторге – это действительно было красиво, но в обороне были проблемы.