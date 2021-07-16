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    Hypercube: «В России своим футболистам платят слишком много»

    Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс считает, что в России качество футбола не соответствует зарплатам игроков.

    – Вы сказали, что придется выбирать, что приоритетнее: деньги или спортивная составляющая? В России чего больше хотят?

    – Эти две вещи взаимосвязаны. Если посмотреть на то, что есть сейчас, то мы пришли к выводу: в России своим футболистам платят слишком много.

    Почему так происходит? Клубы тратят много, но отдача низкая. Учитывая те зарплаты, которые вы платите, вы не получаете достойного футбола.

    • Ранее анонсировалась разработка Министерством спорта предложений по потолку зарплат.
    • Возможные изменения не вступят в силу этим летом.

    Hypercube: «Качество игры в РПЛ несопоставимо с деньгами, которые выделяются на футбол»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2021 15:23
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +87493

      zigbert 16 июля, 22:17

      Конечно это уже не открытие. Но что интересно, такая ситуация всех устраивает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +753

      Юрэс 16 июля, 19:53

      Тоже мне НОВОСТЬ!!!!! ХА ХА ХА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +49199

      portero 16 июля, 18:28

      ну почему только российским, всем иностранцам никаким , тоже много платят...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15451

      JTherry 16 июля, 17:25

      "...в России своим футболистам платят слишком много"
      ...для такого вывода на исследование компании Hypercube в РФС тоже слишком много денег выделили...) слишком банальное утверждение...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6686

      playsh 16 июля, 17:02

      Удивил,блин.У нас про это вся страна знает,кроме министров от спорта и футбола.
      С них и начинать надо.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1533

      кто там 16 июля, 15:54

      Да неужели? Серьёзно? А я то думал что дзюба и прочая шушера слишком мало зарабатывают и поэтому не доигрывают)

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