Hypercube: «В России своим футболистам платят слишком много»

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс считает, что в России качество футбола не соответствует зарплатам игроков.

– Вы сказали, что придется выбирать, что приоритетнее: деньги или спортивная составляющая? В России чего больше хотят?

– Эти две вещи взаимосвязаны. Если посмотреть на то, что есть сейчас, то мы пришли к выводу: в России своим футболистам платят слишком много.

Почему так происходит? Клубы тратят много, но отдача низкая. Учитывая те зарплаты, которые вы платите, вы не получаете достойного футбола.

Ранее анонсировалась разработка Министерством спорта предложений по потолку зарплат.

Возможные изменения не вступят в силу этим летом.

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