Hypercube: «В России своим футболистам платят слишком много»

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс считает, что в России качество футбола не соответствует зарплатам игроков.
– Вы сказали, что придется выбирать, что приоритетнее: деньги или спортивная составляющая? В России чего больше хотят?
– Эти две вещи взаимосвязаны. Если посмотреть на то, что есть сейчас, то мы пришли к выводу: в России своим футболистам платят слишком много.
Почему так происходит? Клубы тратят много, но отдача низкая. Учитывая те зарплаты, которые вы платите, вы не получаете достойного футбола.
- Ранее анонсировалась разработка Министерством спорта предложений по потолку зарплат.
- Возможные изменения не вступят в силу этим летом.
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Источник: «Спорт-Экспресс»