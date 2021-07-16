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Hypercube: «В России своим футболистам платят слишком много»

16 июля 2021, 15:23
6

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс считает, что в России качество футбола не соответствует зарплатам игроков.

– Вы сказали, что придется выбирать, что приоритетнее: деньги или спортивная составляющая? В России чего больше хотят?

– Эти две вещи взаимосвязаны. Если посмотреть на то, что есть сейчас, то мы пришли к выводу: в России своим футболистам платят слишком много.

Почему так происходит? Клубы тратят много, но отдача низкая. Учитывая те зарплаты, которые вы платите, вы не получаете достойного футбола.

  • Ранее анонсировалась разработка Министерством спорта предложений по потолку зарплат.
  • Возможные изменения не вступят в силу этим летом.

Hypercube: «Качество игры в РПЛ несопоставимо с деньгами, которые выделяются на футбол»

Hypercube: «Предлагаем отменить лимит в РПЛ и внедрить систему кнута и пряника»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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кто там
1626440068
Да неужели? Серьёзно? А я то думал что дзюба и прочая шушера слишком мало зарабатывают и поэтому не доигрывают)
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Plyash
1626444177
Удивил,блин.У нас про это вся страна знает,кроме министров от спорта и футбола. С них и начинать надо.
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JTherry
1626445500
"...в России своим футболистам платят слишком много" ...для такого вывода на исследование компании Hypercube в РФС тоже слишком много денег выделили...) слишком банальное утверждение...
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portero
1626449298
ну почему только российским, всем иностранцам никаким , тоже много платят...
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Юрэс
1626454430
Тоже мне НОВОСТЬ!!!!! ХА ХА ХА
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zigbert
1626463023
Конечно это уже не открытие. Но что интересно, такая ситуация всех устраивает.
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