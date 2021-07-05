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  • РБК: новый сезон РПЛ начнется без потолка зарплат и с прежним лимитом на легионеров

РБК: новый сезон РПЛ начнется без потолка зарплат и с прежним лимитом на легионеров

5 июля 2021, 11:35
10

Этим летом в чемпионате России не появится потолок зарплат, а также не претерпит изменений действующий лимит на легионеров.

Ранее о необходимости реформ в данных вопросах говорил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Никаких изменений к началу сезона не планируется. По крайней мере многие руководители в РФС не знали о таких глобальных реформах.

В РПЛ выводы и поручения руководства страны стали неожиданными. Однако никаких изменений в регламенте по легионерам и введения потолка зарплат к началу сезона не планируется.

На это есть несколько причин и основная – невозможность за кратчайший срок к началу чемпионата сформировать четкие правила», – сообщили источники РБК.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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Garrincha58
1625475507
Б...я это должно было случиться ещё перед ЧМ 18 года или лет 10 назад чтобы эти бездари искали себе работу по всей Европе как многие поляки сербы словенцы датчане и только бездари из России сидят дома и бабки считают
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Боцман59rus
1625476804
_ ждут следущего, фееричного евросезона, может тогда задвигают задницей .может хоть Хорватия в сентябре придаст ускорения))
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paracetamol
1625477120
И с прежним тренером-физруком сборной, разумеется!
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серега кашин
1625477810
в катар россия поедет только зрителями
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САДЫЧОК
1625479286
Что . за бред ! Какой нах потолок ?! Только отмена лимита может всё решить !
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hiiter57
1625486461
Еще не надоело сливать деньги в БК наивно полагаясь на одну интуицию??? Советую сайт king-ball.ru беру там прогнозы с 2013 года! Захочешь по общаться по ближе, ищи меня там же на сайте, ник "Гол!"
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вальтер79
1625489367
да какие реформы им главное бабки пилить а на российский футбол им плевать
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Plyash
1625497003
А ну-ка тихо! Чапай....ой,простите - Дюков думать будет. Извилиной шевелить,если что...
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Иван Петров 1986
1625502809
Если введут потолок, то и наверху деньжат поубавится, а это верхам не надо. Так что и будем в говне еще долго бултыхаться.
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