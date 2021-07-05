РБК: новый сезон РПЛ начнется без потолка зарплат и с прежним лимитом на легионеров

Этим летом в чемпионате России не появится потолок зарплат, а также не претерпит изменений действующий лимит на легионеров.

Ранее о необходимости реформ в данных вопросах говорил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Никаких изменений к началу сезона не планируется. По крайней мере многие руководители в РФС не знали о таких глобальных реформах.

В РПЛ выводы и поручения руководства страны стали неожиданными. Однако никаких изменений в регламенте по легионерам и введения потолка зарплат к началу сезона не планируется.

На это есть несколько причин и основная – невозможность за кратчайший срок к началу чемпионата сформировать четкие правила», – сообщили источники РБК.