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    РБК: новый сезон РПЛ начнется без потолка зарплат и с прежним лимитом на легионеров

    Этим летом в чемпионате России не появится потолок зарплат, а также не претерпит изменений действующий лимит на легионеров.

    Ранее о необходимости реформ в данных вопросах говорил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

    «Никаких изменений к началу сезона не планируется. По крайней мере многие руководители в РФС не знали о таких глобальных реформах.

    В РПЛ выводы и поручения руководства страны стали неожиданными. Однако никаких изменений в регламенте по легионерам и введения потолка зарплат к началу сезона не планируется.

    На это есть несколько причин и основная – невозможность за кратчайший срок к началу чемпионата сформировать четкие правила», – сообщили источники РБК.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7712

      САДЫЧОК 1 час назад

      Что . за бред ! Какой нах потолок ?! Только отмена лимита может всё решить !

      0
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      Рейтинг: +13075

      KLIM777 1 час назад

      И с прежним тренером у сборной, который гол как сокол. Стабильно в говне

      0
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      Рейтинг: +6203

      серега кашин 1 час назад

      в катар россия поедет только зрителями

      0
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      Рейтинг: +11510

      paracetamol 2 часа назад

      И с прежним тренером-физруком сборной, разумеется!

      2
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      Рейтинг: +23739

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ ждут следущего, фееричного евросезона, может тогда задвигают задницей .может хоть Хорватия в сентябре придаст ускорения))

      1
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      Рейтинг: +20782

      bset 2 часа назад

      Шел 16й год уничтожения российского футбола. Клубные результаты ужасные, результаты сборной ужасные, детский футбол не развивается, зарплаты завышенные, клубы один за другим банкротятся. Какие бы меры предпринять? А давайте еще сезон ничего не будем делать, вдруг все наладится. Идеальная работа - зарплату получаешь за то, что ничего не делаешь.

      2
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      Рейтинг: +13414

      Garrincha58 2 часа назад

      Б...я это должно было случиться ещё перед ЧМ 18 года или лет 10 назад чтобы эти бездари искали себе работу по всей Европе как многие поляки сербы словенцы датчане и только бездари из России сидят дома и бабки считают

      3
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      Рейтинг: +704

      АКМ-74У > Garrincha58 11 минут назад

      Так даже президенты клубов говорят, например президент «Торпедо» Денис Маслов "Сидим, балдеем, ничего не делаем".
      От бабок не отказывается. После его руководства два клуба "Нижний Новгород" и "Амкар" закрылись, а "Крылья Советов" вылетели из премьер-лиги. Но его снова и снова приглашают на должность.

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