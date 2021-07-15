«Глупо скрывать». «Рубин» подтвердил переговоры с «Селтиком» по Старфельту

Защитник «Рубина» Карл Старфельт близок к трансферу в «Селтик». Казанцы в лице спортивного директора Олега Яровинского подтвердили факт переговоров.

– Олег, вопрос по поводу Старфельта. Он сейчас уходит в «Селтик»?

– Пока не уходит еще. Ну, подождите еще... Переговоры мы ведем, это правда. Глупо скрывать. Документы пока не подписаны.