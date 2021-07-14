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    Италия и Аргентина близки к договоренности о проведении матча континентальных чемпионов. Игру посвятят Марадоне

    Матч между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки может состояться в ближайшее время.

    По информации журналиста Тарика Панджи, Италия и Аргентина близки к договоренности о проведении встречи. Игра будет посвящена Диего Марадоне.

    • Ранее сообщалось, что провести матч в 2021 году будет сложно из-за плотного календаря.
    • Италия в финале Евро-2020 обыграла Англию (1:1, 3:2 – по пенальти).
    • Аргентина в решающем матче Кубка Америки-2021 победила Бразилию (1:0).

    Источник: твиттер Тарика Панджи

    Спортивный репортер The New York Times. Аудитория в твиттере - более 60 тысяч подписчиков.

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    14.07.2021 08:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +67330

      portero 14 июля 2021, 18:53

      При нынешней загруженности игроков, кому это надо из клубов? Шоу без борьбы, со множеством голов, если только...

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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 14 июля 2021, 11:38

      на чемпионате мира пусть играют а так скорее всего будет шоу

      0
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 14 июля 2021, 11:18

      Идея хорошая, пусть договорятся, с удовольствием посмотрю матч Италия и Аргентина!

      0
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      Рейтинг: +10

      nino98 14 июля 2021, 09:13

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +10

      zinoviyawvr 14 июля 2021, 08:43

      Секс Знакомства и не только. Здесь все девки дают без вопросов, все анонимно и безопасно, ведь многие в отношениях. Осторожно можно встретить знакомую, это круче тиндера в разы и девок много----- http://srt.vg/mykisa

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