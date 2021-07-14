Италия и Аргентина близки к договоренности о проведении матча континентальных чемпионов. Игру посвятят Марадоне

Матч между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки может состояться в ближайшее время.
По информации журналиста Тарика Панджи, Италия и Аргентина близки к договоренности о проведении встречи. Игра будет посвящена Диего Марадоне.
- Ранее сообщалось, что провести матч в 2021 году будет сложно из-за плотного календаря.
- Италия в финале Евро-2020 обыграла Англию (1:1, 3:2 – по пенальти).
- Аргентина в решающем матче Кубка Америки-2021 победила Бразилию (1:0).
Источник: твиттер Тарика Панджи
Спортивный репортер The New York Times. Аудитория в твиттере - более 60 тысяч подписчиков.