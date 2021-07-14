Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Италия и Аргентина близки к договоренности о проведении матча континентальных чемпионов. Игру посвятят Марадоне

Италия и Аргентина близки к договоренности о проведении матча континентальных чемпионов. Игру посвятят Марадоне

14 июля 2021, 08:27
7

Матч между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки может состояться в ближайшее время.

По информации журналиста Тарика Панджи, Италия и Аргентина близки к договоренности о проведении встречи. Игра будет посвящена Диего Марадоне.

  • Ранее сообщалось, что провести матч в 2021 году будет сложно из-за плотного календаря.
  • Италия в финале Евро-2020 обыграла Англию (1:1, 3:2 – по пенальти).
  • Аргентина в решающем матче Кубка Америки-2021 победила Бразилию (1:0).

Источник: твиттер Тарика Панджи

Спортивный репортер The New York Times. Аудитория в твиттере - более 60 тысяч подписчиков.

Кубок Америки Чемпионат Европы Италия Аргентина Марадона Диего
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zinoviyawvr
1626241384
Секс Знакомства и не только. Здесь все девки дают без вопросов, все анонимно и безопасно, ведь многие в отношениях. Осторожно можно встретить знакомую, это круче тиндера в разы и девок много----- http://srt.vg/mykisa
Ответить
nino98
1626243208
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
Enter2006
1626250693
Идея хорошая, пусть договорятся, с удовольствием посмотрю матч Италия и Аргентина!
Ответить
kosmonaft
1626251897
на чемпионате мира пусть играют а так скорее всего будет шоу
Ответить
portero
1626278029
При нынешней загруженности игроков, кому это надо из клубов? Шоу без борьбы, со множеством голов, если только...
Ответить
Главные новости
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
13
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
6
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
23
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
34
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
17
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Все новости
Все новости
Финалиссиму между Испанией и Аргентиной могут отложить на год: известна причина
2024.09.10 15:11
1
Галлас высказался о расистской кричалке аргентинцев
2024.07.26 20:23
Тренер «Челси» высказался о расистской кричалке Энцо Фернандеса
2024.07.24 13:42
Сестра президента Аргентины извинилась за высказывание вице-президента о кричалке игроков сборной
2024.07.19 14:37
4
Мак Аллистер высказался о ситуации с расистской кричалкой сборной Аргентины
2024.07.19 10:57
5
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Президент Аргентины уволил замминстра спорта, призвавшего Месси извиниться
2024.07.18 09:18
14
Девять игроков «Челси» отписались от Энцо Фернандеса в соцсетях
2024.07.17 22:29
8
Министр спорта Франции назвала жалким поведение игроков сборной Аргентины
2024.07.17 22:18
5
ФИФА проведет проверку из-за исполнения расистской кричалки игроками сборной Аргентины
2024.07.17 13:13
Сборная Мексики сменит тренера после неудачи на Кубке Америки
2024.07.17 12:40
Энцо извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции
2024.07.17 09:49
4
Символическая сборная Кубка Америки по версии WhoScored
2024.07.16 16:16
1
Франция обратится в ФИФА из-за расистской кричалки игроков сборной Аргентины
2024.07.16 14:52
4
Месси прокомментировал победу в Кубке Америки
2024.07.16 12:24
Игроки Аргентины высмеяли сборную Франции на расовой почве
2024.07.15 21:34
11
ВидеоБезбилетные колумбийские фанаты пытались пробраться на стадион через вентиляцию
2024.07.15 10:46
2
Определен лучший бомбардир Кубка Америки
2024.07.15 10:13
1
Реакция «Краснодара» на поражение Кордобы и Кастаньо в финале Кубка Америки
2024.07.15 10:00
Назван лучший игрок Кубка Америки
2024.07.15 09:10
1
ФотоРаспухшая нога Месси после травмы в финале Кубка Америки и слезы Лео
2024.07.15 09:03
3
Ди Мария признан лучшим в последнем матче за Аргентину
2024.07.15 08:51
Кубок Америки. Аргентина в дополнительное время победила Колумбию и выиграла турнир, Месси получил травму
2024.07.15 07:15
Месси установил рекорд XXI века в финалах Кубка Америки
2024.07.15 05:19
Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия стартовал с 80-минутной задержкой из-за беспорядков
2024.07.15 04:51
В результате беспорядков перед финалом Кубка Америки есть пострадавшие и арестованные
2024.07.15 03:37
Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия отложен из-за беспорядков
2024.07.15 03:09
Месси сказал, чего ждет от Ди Марии в финале Кубка Америки
2024.07.14 21:44
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+