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    Аршавин – о переходе Михайлова в «Шальке»: «Если он будет востребован в Германии, мы готовы его там оставить»

    Директор «Зенита» по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Ярослава Михайлова в «Шальке» на правах аренды.

    «Когда «Шальке» находился в первой Бундеслиге, было трудно совершать трансферы молодых игроков. У нас был опыт с Гасилиным – но он играл за «Шальке-2», сейчас такой возможности нет, потому что в их лиге запрещены легионеры.

    Так как «Шальке», к сожалению, вылетел во вторую Бундеслигу, пришла идея предложить молодых футболистов, которые талантливы и перспективны, но пока вряд ли могут претендовать на место в основном «Зените».

    Мы предложили четырех футболистов, которые, на наш взгляд, могли бы потянуть Бундеслигу-2 – выбор пал на Ярослава. Мы предложили, чтобы сначала он приехал и потренировался с «Шальке» – и он смог произвести позитивное впечатление на тренера. Дальше уже клубы легко договорились. Для Ярослава тоже первостепенна была возможность попробовать себя в немецком футболе.

    Он переходит в аренду на один год, но никаких ограничений мы для него и для себя не ставим. Если он сможет закрепиться в «Шальке-04», будет востребован в Германии – мы готовы его оставить там. Он будет играть среди мужчин, в другой стране, с другой культурой и другими тренировками – сможет по-другому взглянуть на футбол, что поможет его развитию.

    Он уже успел этим летом потренироваться с нашей основной командой – будет знать и понимать, что лучше для него, как это происходит за границей и в России», – сказал Аршавин.

    • Михайлов – воспитанник «Зенита».
    • С июня он находился на просмотре в «Шальке».
    • 3 июля Михайлов вышел в стартовом составе немецкого клуба в товарищеском матче с «Зенитом».

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    13.07.2021 22:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 14 июля 2021, 08:15

      Самое интересное прозвучало вскользь - у них легионеры вообще запрещены?! - во 2 Лиге? Любопытно. А мы свой футбол когда развивать начнем, Андрей Сергеевич?!

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