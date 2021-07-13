Аршавин – о переходе Михайлова в «Шальке»: «Если он будет востребован в Германии, мы готовы его там оставить»

Директор «Зенита» по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Ярослава Михайлова в «Шальке» на правах аренды.

«Когда «Шальке» находился в первой Бундеслиге, было трудно совершать трансферы молодых игроков. У нас был опыт с Гасилиным – но он играл за «Шальке-2», сейчас такой возможности нет, потому что в их лиге запрещены легионеры.

Так как «Шальке», к сожалению, вылетел во вторую Бундеслигу, пришла идея предложить молодых футболистов, которые талантливы и перспективны, но пока вряд ли могут претендовать на место в основном «Зените».

Мы предложили четырех футболистов, которые, на наш взгляд, могли бы потянуть Бундеслигу-2 – выбор пал на Ярослава. Мы предложили, чтобы сначала он приехал и потренировался с «Шальке» – и он смог произвести позитивное впечатление на тренера. Дальше уже клубы легко договорились. Для Ярослава тоже первостепенна была возможность попробовать себя в немецком футболе.

Он переходит в аренду на один год, но никаких ограничений мы для него и для себя не ставим. Если он сможет закрепиться в «Шальке-04», будет востребован в Германии – мы готовы его оставить там. Он будет играть среди мужчин, в другой стране, с другой культурой и другими тренировками – сможет по-другому взглянуть на футбол, что поможет его развитию.

Он уже успел этим летом потренироваться с нашей основной командой – будет знать и понимать, что лучше для него, как это происходит за границей и в России», – сказал Аршавин.