Бонуччи, Хейбьерг, Педри, Стерлинг и Лукаку – в символической сборной Евро-2020 по версии УЕФА

УЕФА представил собственную версию символической сборной чемпионата Европы-2020.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;

Защитники: Леонардо Спинаццола, Гарри Магуайр, Леонардо Бонуччи, Кайл Уокер;

Полузащитники: Педри, Жоржиньо, Пьер-Эмиль Хейбьерг;

Нападающие: Рахим Стерлинг, Федерико Кьеза, Ромелу Лукаку.

