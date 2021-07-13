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  • Уткин: «Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы»

Уткин: «Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы»

13 июля 2021, 12:44
22

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о словах Артема Дзюбы, сказанных в адрес Роберто Манчини в 2019 году.

  • Цитата нападающего: «Для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен».
  • Манчини выиграл Евро-2020 со сборной Италии.
  • В «Зените» тренер работал в сезоне-2017/18.

«Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы. В «Зените» Манчини работал как алчный временщик. Это факт, и я планирую его пересмотреть, когда Бобби скажет, что гордится работой в «Зените». Вот тогда изучу аргументы, пораскину оставшимися в рабочем состоянии мозгами...

Но Дзюба знает Манчини по совместной работе. В процессе этой работы Манчини изгнал из команды парня, который спустя полгода стал ключевым игроком национальной сборной на чемпионате мира.

Это не требует комментария. Это ровно того же уровня факт, что сейчас Бобби Манчини выбрал Спинаццолу на левый край. Кого-то выбрал, кого-то не выбрал. Дзюба прав в своей характеристике Манчини. Его правота – в том, что тренер в нем, игроке, не разобрался – подтверждена результатом на чемпионате мира ровно в том же сезоне, когда Бобби от него отказался.

А вот кем Манчини стал спустя три года... Это другое чудо. Как оно отменяет, что в «Зените» он был скучающим, поддерживающим беседу дерьмом? Да никак. Только чудесность подчеркивает.

Кстати, игрок типа Дзюбы ему бы в сборной сильно помог, у него такого не было. Иммобиле и Белотти, как они себя проявили на этом турнире, серые суррогаты в роли центрфорварда по сравнению с Дзюбентием. Вот Грациано Пелле вспомните, например», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Зенит Италия Дзюба Артем Манчини Роберто Уткин Василий
Комментарии (22)
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Fusballer
1626170092
"как они себя проявили на этом турнире, серые суррогаты в роли центрфорварда" - про Дзюбу)))
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paracetamol
1626170418
Манчини сделал правильно, что вытурил Зюбу из Зенита. Жаль, что не навсегда! Дали бы мужику поработать, сделал бы классную команду, не как сейчас: вся игра на идиота в чужой штрафной!
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Garrincha58
1626173668
даже не буду комментировать этот бред блогера таких блогеров в мире 100 млн, а Манчини он такой один и он чемпион!
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nik55
1626176894
бздюба как игрок полный 0-----Манчини тренер победитель-----а Вася пустобрех
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paracetamol
1626179856
Не тебе судить, толстопузу! Манчини привлек в Зенит молодежь и через пару лет сделал бы отличную команду без ленивого деревянного столба в атаке. С Семаком Аршавиных и Кержаковых не будет, ходу не даст!
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Давид59
1626182961
Это всё теории. Может и прав был Манчини, что вытурил Дзюбу. Дзюба поднатужился и стал доказывать, что он нужен Зениту. А так неизвестно, был бы Дзюба в 2018-м так хорош.
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SaveAS
1626183559
Оскорбил Унаи Эмери- тот выиграл лигу УЕФА (4 раза всего, 3 подряд) Оскорбил Роберто Манчини - тот выиграл ЕВРО Интересная закономерность! Может дело не в тренерах было, а в кривоногом игроке
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BuenosArgentina
1626185423
Уткин никак не может признать что он был неправ и глуп когда говорил что силуэт Спалетти вырезанный из картона тренирует лучше чем Манчини , да что я говорю , он и сейчас глуп, Манчини привёл Италию к победе в чемпионате Европы после 53-х лет перерыва , что не мог сделать никто другой и он знал кто ему нужен в Зените а кто нет, это бессспорно, и подтверждение этому то что он сумел собрать сборную победителя евро, тренер не для того чтобы учить как играть в футбол, Дзюба отказывался бегать, не подходил под концепцию игры поэтому был сослан в Арсенал
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vladimir-7
1626189894
Вася Уткин соскучился по Дзюбе и вспомнил про то, что Дзюба любит толстопопых ( по официальному сообщению Дзюбы). Вперед, пацаны.
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adekvat0726
1626201268
Про Иммобиле с Васей согласен, лучше бы Бернардески в основе играл, толку больше было бы
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