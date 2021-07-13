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    Уткин: «Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о словах Артема Дзюбы, сказанных в адрес Роберто Манчини в 2019 году.

    • Цитата нападающего: «Для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен».
    • Манчини выиграл Евро-2020 со сборной Италии.
    • В «Зените» тренер работал в сезоне-2017/18.

    «Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы. В «Зените» Манчини работал как алчный временщик. Это факт, и я планирую его пересмотреть, когда Бобби скажет, что гордится работой в «Зените». Вот тогда изучу аргументы, пораскину оставшимися в рабочем состоянии мозгами...

    Но Дзюба знает Манчини по совместной работе. В процессе этой работы Манчини изгнал из команды парня, который спустя полгода стал ключевым игроком национальной сборной на чемпионате мира.

    Это не требует комментария. Это ровно того же уровня факт, что сейчас Бобби Манчини выбрал Спинаццолу на левый край. Кого-то выбрал, кого-то не выбрал. Дзюба прав в своей характеристике Манчини. Его правота – в том, что тренер в нем, игроке, не разобрался – подтверждена результатом на чемпионате мира ровно в том же сезоне, когда Бобби от него отказался.

    А вот кем Манчини стал спустя три года... Это другое чудо. Как оно отменяет, что в «Зените» он был скучающим, поддерживающим беседу дерьмом? Да никак. Только чудесность подчеркивает.

    Кстати, игрок типа Дзюбы ему бы в сборной сильно помог, у него такого не было. Иммобиле и Белотти, как они себя проявили на этом турнире, серые суррогаты в роли центрфорварда по сравнению с Дзюбентием. Вот Грациано Пелле вспомните, например», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    13.07.2021 12:44
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +140

      Жуков А 15 июля 2021, 23:25

      знаете, я вот вроде норм относился к Уткину. Но тут какой то шлак. Италия. Дзюба. Какой бы мудак пригласил бы его в такую сборную.

      0
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      Рейтинг: +165

      adekvat0726 13 июля 2021, 21:34

      Про Иммобиле с Васей согласен, лучше бы Бернардески в основе играл, толку больше было бы

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh 13 июля 2021, 19:38

      Вася,то ли ты перенастальгировал по Дзюбре,то ли ты переонанировал утречком,не пойму,но к психиатру сходи.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июля 2021, 18:24

      Вася Уткин соскучился по Дзюбе и вспомнил про то, что Дзюба любит
      толстопопых ( по официальному сообщению Дзюбы). Вперед, пацаны.

      2
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 13 июля 2021, 18:12

      Также как и для танго нужны двое, так и в футболе присутствует бинарность - должен быть симбиоз команды и тренера. Связка Манчини - Зенит не получилась не потому что правы зюба и Уткин, и Манчини слабый тренер, а причина кроется в чем другом, не знаю в чем, может быть в руководстве клуба.

      1
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 13 июля 2021, 17:10

      Уткин никак не может признать что он был неправ и глуп когда говорил что силуэт Спалетти вырезанный из картона тренирует лучше чем Манчини , да что я говорю , он и сейчас глуп, Манчини привёл Италию к победе в чемпионате Европы после 53-х лет перерыва , что не мог сделать никто другой и он знал кто ему нужен в Зените а кто нет, это бессспорно, и подтверждение этому то что он сумел собрать сборную победителя евро, тренер не для того чтобы учить как играть в футбол, Дзюба отказывался бегать, не подходил под концепцию игры поэтому был сослан в Арсенал

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 13 июля 2021, 16:39

      Оскорбил Унаи Эмери- тот выиграл лигу УЕФА (4 раза всего, 3 подряд)
      Оскорбил Роберто Манчини - тот выиграл ЕВРО
      Интересная закономерность! Может дело не в тренерах было, а в кривоногом игроке

      3
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 13 июля 2021, 16:29

      Это всё теории. Может и прав был Манчини, что вытурил Дзюбу. Дзюба поднатужился и стал доказывать, что он нужен Зениту. А так неизвестно, был бы Дзюба в 2018-м так хорош.

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 13 июля 2021, 15:50

      Я даже не понимаю, он рофлит или серьезно?

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 13 июля 2021, 15:37

      Не тебе судить, толстопузу! Манчини привлек в Зенит молодежь и через пару лет сделал бы отличную команду без ленивого деревянного столба в атаке. С Семаком Аршавиных и Кержаковых не будет, ходу не даст!

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > paracetamol 13 июля 2021, 18:43

      Не Семак не даст, а средние (культурно говоря) иностранные игроки в составе и их агенты, втюхавшие их Зениту.

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