Кейн – о поражении Англии в финале Евро: «Было больно. И еще долго будет больно»

Если на ЧМ судьи вместе с командой ВАР не будут ставить пенальти за нырки Стерлинга, и если ваша федерация сейчас не уволит Саутгейта, у вас будут хорошие шансы занять место повыше 4-го, которое вы заняли в Москве.
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о поражении в матче с Италией (1:1, 2:3 – по пенальти) в финале Евро-2020.
«Прошлым вечером было больно. И будет больно еще очень долго. Но мы зашли так далеко и сломали так много барьеров, что это еще не конец.
Мы вместе побеждаем, вместе проигрываем и вместе подготовимся к чемпионату мира. Спасибо за вашу поддержку этим летом», – написал Кейн в твиттере.
- В серии пенальти с Италией свои попытки не реализовали Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.
- Англия проиграла четвертую серию пенальти на Евро. Это антирекорд.
- Сборная Англии ни разу не становилась чемпионом Европы.
Кейн: «Поражение в серии пенальти – худшее ощущение в мире. Отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры»