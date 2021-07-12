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    Кейн – о поражении Англии в финале Евро: «Было больно. И еще долго будет больно»

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о поражении в матче с Италией (1:1, 2:3 – по пенальти) в финале Евро-2020.

    «Прошлым вечером было больно. И будет больно еще очень долго. Но мы зашли так далеко и сломали так много барьеров, что это еще не конец.

    Мы вместе побеждаем, вместе проигрываем и вместе подготовимся к чемпионату мира. Спасибо за вашу поддержку этим летом», – написал Кейн в твиттере.

    Кейн: «Поражение в серии пенальти – худшее ощущение в мире. Отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры»

    Источник: твиттер Гарри Кейна

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    12.07.2021 17:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 12 июля 2021, 19:11

      Если на ЧМ судьи вместе с командой ВАР не будут ставить пенальти за нырки Стерлинга, и если ваша федерация сейчас не уволит Саутгейта, у вас будут хорошие шансы занять место повыше 4-го, которое вы заняли в Москве.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 июля 2021, 19:02

      италия просто англичан поставила на место, и играли они во много раз лучше

      1
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      Рейтинг: +12265

      R_a_i_n 12 июля 2021, 18:32

      Больно было датчанам в полуфинале с вами...

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