Кейн – о поражении Англии в финале Евро: «Было больно. И еще долго будет больно»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о поражении в матче с Италией (1:1, 2:3 – по пенальти) в финале Евро-2020.

«Прошлым вечером было больно. И будет больно еще очень долго. Но мы зашли так далеко и сломали так много барьеров, что это еще не конец.

Мы вместе побеждаем, вместе проигрываем и вместе подготовимся к чемпионату мира. Спасибо за вашу поддержку этим летом», – написал Кейн в твиттере.

В серии пенальти с Италией свои попытки не реализовали Маркус Рэшфорд , Джейдон Санчо и Букайо Сака .

и . Англия проиграла четвертую серию пенальти на Евро. Это антирекорд.

Сборная Англии ни разу не становилась чемпионом Европы.

Кейн: «Поражение в серии пенальти – худшее ощущение в мире. Отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры»