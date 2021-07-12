Кейн: «Поражение в серии пенальти – худшее ощущение в мире. Отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн дал комментарии после проигранного финала Евро-2020 против Италии.

Англичане уступили Италии в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.

Англия ни разу не становилась чемпионом Европы.

«Парни не могли отдать ничего больше, чем они сделали это на поле. Это худшее ощущение в мире, если проигрываешь в серии пенальти. Турнир был фантастическим. Мы должны гордиться собой, не опускать нос. Сейчас будет больно, и болеть будет еще некоторое время.

Мы играли против очень хорошей команды. Прекрасно начали матч. Потом, возможно, опустились слишком глубоко. Порой, если забиваешь очень быстро, кажется слишком просто взять и засушить игру.

Казалось, что мы контролируем ситуацию и соперник ничего не может создать. В дополнительное время вернулись в игру и создали несколько полумоментов.

Надо не опускать голову. Любой может не забить пенальти. Мы вместе побеждаем, вместе и проигрываем. Научимся на своих ошибках и станем сильнее. Все это придаст нам еще больше мотивации перед чемпионатом мира в следующем году.

У нас есть огромный повод для гордости после всего того, чего мы добились. Мы все – победители. Мы все хотели выиграть финал, поэтому, скорее всего, теперь наша душа поболит какое-то время.

Отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры, но что поделать, таков футбол. Мы заметно прибавили после чемпионата мира в России, а теперь надо продолжать в том же духе», – сказал Кейн.