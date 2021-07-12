Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси – о Кубке Америки: «Посвящаю победу Марадоне. Спасибо, Боже, что сделал меня аргентинцем!»

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы над Бразилией (1:0) в финале Кубка Америки.

    «Горжусь тем, что мне посчастливилось стать капитаном этой шикарной команды.

    Хочу посвятить этот успех моей семье, друзьям, всем, кто поддерживал нас и 45 миллионам аргентинцев, на которых повлиял проклятый коронавирус. Это все ради вас.

    И, конечно же, посвящаю эту победу Диего Марадоне, который наверняка болел за нас, где бы он ни был.

    Спасибо, Боже, за все, что мне дал. Спасибо за то, что сделал меня аргентинцем. Чемпионы Америки!» – написал Месси в инстаграме.

    • Месси выиграл 1-й трофей со сборной Аргентины.
    • Месси дебютировал за Аргентину в 2005 году.
    • Аргентина взяла Кубок Америки впервые с 1993 года.

    Источник: инстаграм Лионеля Месси

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2021 16:18
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 12 июля 2021, 18:43

      Хотя игру сделал Ди Мария...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 12 июля 2021, 17:56

      А можем ли мы поблагодарить Всевышнего, что сделал нас русскими? (Задумчивый смайлик).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > vladik12 12 июля 2021, 19:10

      1.
      Пох*й,пляшем.
      2.
      Однова живём.
      3.
      Дай,Бог,не последняя.
      4.
      Да не приведи,Бог.
      ---
      Конечно,можем.
      Другие бы давно в соседнем мегамаркете тефлон лизали..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2021, 16:57

      вот бы ФИФА и УЕФА организовали Супер Матч Италия -Аргентина

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Garrincha58 12 июля 2021, 17:26

      Раньше это называлось Кубок Конфедераций

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      БарселонаНавсегда > Garrincha58 12 июля 2021, 21:38

      Итальянцы их размажут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14466

      playsh 12 июля 2021, 16:57

      Про Марадону - просто прослезиться можно.Пока потомки помнят своих кумиров,они непобедимы.Месси,спасибо,что ты есть.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11