Месси – о Кубке Америки: «Посвящаю победу Марадоне. Спасибо, Боже, что сделал меня аргентинцем!»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы над Бразилией (1:0) в финале Кубка Америки.

«Горжусь тем, что мне посчастливилось стать капитаном этой шикарной команды.

Хочу посвятить этот успех моей семье, друзьям, всем, кто поддерживал нас и 45 миллионам аргентинцев, на которых повлиял проклятый коронавирус. Это все ради вас.

И, конечно же, посвящаю эту победу Диего Марадоне, который наверняка болел за нас, где бы он ни был.

Спасибо, Боже, за все, что мне дал. Спасибо за то, что сделал меня аргентинцем. Чемпионы Америки!» – написал Месси в инстаграме.