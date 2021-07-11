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  • Тимощук – о лимите на легионеров: «Нельзя ограничивать конкуренцию. Она порождает качество»

Тимощук – о лимите на легионеров: «Нельзя ограничивать конкуренцию. Она порождает качество»

11 июля 2021, 14:42
7

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук выразил мнение насчет лимита на легионеров в РПЛ. Он считает, что лимит ограничивает конкуренцию.

«В Германии нет никакого лимита, но, играя там, ощущаешь, насколько высока конкуренция. Чем она выше, тем выше качество игроков. Есть пример чемпионата Англии, где легионеры должны сыграть определенное количество матчей за сборную. При этом для европейцев совсем нет лимита.

В РПЛ нужно найти правильное решение для национальной сборной, чтобы от этого решения выросло и качество чемпионата. Чтобы футболисты уезжали в топ-5 лиг и были там на хорошем счету. Нельзя ограничивать конкуренцию – надо делать ее здоровой: «конкуренция порождает качество», – сказал Тимощук.

  • В РПЛ в заявке на турнир разрешены 8 легионеров.
  • Правительство РФ поручило Минспорту проработать предложения по оптимизации количества легионеров в российском спорте.
  • Тимощук в Германии играл за «Баварию».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий
Комментарии (7)
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NewLife
1626005421
Правильно, Анатолий. Но чтобы у нас убрать лимит на легов в РПЛ, надо сначала ввести лимит на блатных и ангажированных чиновников в РФС.
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Пельш 1
1626005750
Точно, надо ввести лимит на чиновников!
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serglider
1626018516
В Германии все в порядке с детско-юношеским футболом, Нойера, например, "вели" в футбол с детского сада! Ежегодно там выпускается из детских футбольных школ сотни тысяч футболистов! Кричащие о конкуренции в футболе, обратите внимание на российский баскетбол! В том же БК ЦСКА, играют в основе 2-3 россиянина и те "подносчики патронов" легионерам))) Никакой конкуренции нет и в помине! Пришли легионеры - наши сидят на лавке или выходят на несколько минут, пока варяги переводят дух во время матча... Баскетбольная сборная страны - жалкое зрелище из недоделанных псевдобаскетболистов, в этом году провалили очередной отбор на Олимпиаду, при чем не в первый раз! В общей сложности мы там не выступаем уже 12 лет! Причины очевидны! Уничтожен детский баскетбол, разрушена система подготовки, подразумевается, что таланты пробьют себе дорогу сами и... фиг! Уничтожив детский спорт, никакой "конкуренции" не получим! "Наши" пойдут таксовать, работать курьерами, торговать на рынках... при чем в лучшем случае)))
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general.lizyukov
1626021865
Ну да, нашли панацею: отменить лимит - и тут же сотни ребят заиграют. Ага, как же. Тут же завезут сотни иностранцев. Просто отменять бесполезно. систему подготовки нужно выстраивать заново, от детского до РПЛ.
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Spirit_78
1626041499
Подписываюсь под каждым его словом. От лимита хорошо только юным миллионерам-бездарностям и их агентам, больше никому.
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