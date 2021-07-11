Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Тимощук – о лимите на легионеров: «Нельзя ограничивать конкуренцию. Она порождает качество»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук выразил мнение насчет лимита на легионеров в РПЛ. Он считает, что лимит ограничивает конкуренцию.

    «В Германии нет никакого лимита, но, играя там, ощущаешь, насколько высока конкуренция. Чем она выше, тем выше качество игроков. Есть пример чемпионата Англии, где легионеры должны сыграть определенное количество матчей за сборную. При этом для европейцев совсем нет лимита.

    В РПЛ нужно найти правильное решение для национальной сборной, чтобы от этого решения выросло и качество чемпионата. Чтобы футболисты уезжали в топ-5 лиг и были там на хорошем счету. Нельзя ограничивать конкуренцию – надо делать ее здоровой: «конкуренция порождает качество», – сказал Тимощук.

    • В РПЛ в заявке на турнир разрешены 8 легионеров.
    • Правительство РФ поручило Минспорту проработать предложения по оптимизации количества легионеров в российском спорте.
    • Тимощук в Германии играл за «Баварию».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +760

      Пельш 1 1 час назад

      Точно, надо ввести лимит на чиновников!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8879

      NewLife 2 часа назад

      Правильно, Анатолий. Но чтобы у нас убрать лимит на легов в РПЛ, надо сначала ввести лимит на блатных и ангажированных чиновников в РФС.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87223
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66772
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru