Тимощук – о лимите на легионеров: «Нельзя ограничивать конкуренцию. Она порождает качество»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук выразил мнение насчет лимита на легионеров в РПЛ. Он считает, что лимит ограничивает конкуренцию.

«В Германии нет никакого лимита, но, играя там, ощущаешь, насколько высока конкуренция. Чем она выше, тем выше качество игроков. Есть пример чемпионата Англии, где легионеры должны сыграть определенное количество матчей за сборную. При этом для европейцев совсем нет лимита.

В РПЛ нужно найти правильное решение для национальной сборной, чтобы от этого решения выросло и качество чемпионата. Чтобы футболисты уезжали в топ-5 лиг и были там на хорошем счету. Нельзя ограничивать конкуренцию – надо делать ее здоровой: «конкуренция порождает качество», – сказал Тимощук.