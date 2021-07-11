Ди Мария: «Месси после победы над Бразилией сказал мне спасибо. До матча он говорил, что это будет мой финал»

Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария дал комментарий после финала Кубка Америки против Бразилии (1:0). Он забил победный гол.

«Мы так много мечтали, мы так много боролись, чтобы добиться этого. Это незабываемо.

Лионель Месси сказал мне спасибо, и я сказал ему спасибо. Он сказал мне до игры, что это будет мой финал. Так оно и было», – сказал Ди Мария.