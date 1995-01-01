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    Слуцкий – о Пустовойтовой в матче против «Химок»: «Большая молодец»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил судейство Анастасии Пустовойтовой в матче первого тура Кубка Матч Премьер против «Химок» (1:0). Он похвалил москвичку.

    – Как вам сегодня судейство? Впервые вашу команду судила девушка.

    – В первый раз, потому что женщины пока не обладают правом судить матчи высших мужских лиг. Она очень качественная арбитр. На женском уровне судила все, что только можно. Мне очень нравится ее стиль, что она достаточно много позволяла бороться, не прерывала игру беспрерывно свистками. Она большая молодец.

    • Пустовойтова в прошлом сезоне дебютировала в качестве главного судьи ФНЛ.
    • 40-летняя Пустовойтова до начала судейской карьеры сама играла в футбол.
    • В 2019 году Пустовойтова судила финал женской Лиги чемпионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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