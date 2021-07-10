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    Саутгейт: «Сборная Англии должна взять трофей для всех англичан. Готовы к битве»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от финала Евро-2020. Завтра, 11 июля, на лондонском «Уэмбли» англичане встретятся с Италией.

    «На протяжении турнира было важно представить свой народ. Мы должны взять трофей для всех англичан. Для нас все идет по намеченному графику. Команда готова к битве», – сказал Саутгейт.

    • К Саутгейту обратилась британская королева.
    • В 1966 году Англия на родине выиграла чемпионат мира – единственный свой трофей.
    • Финал начнется в 22:00 по Москве.

    Манчини – о финале Евро-2020: «Надеемся в течение 90 минут повеселиться и уйти в отпуск»

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    Источник: УЕФА

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    10.07.2021 23:40
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