Саутгейт: «Сборная Англии должна взять трофей для всех англичан. Готовы к битве»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от финала Евро-2020. Завтра, 11 июля, на лондонском «Уэмбли» англичане встретятся с Италией.

«На протяжении турнира было важно представить свой народ. Мы должны взять трофей для всех англичан. Для нас все идет по намеченному графику. Команда готова к битве», – сказал Саутгейт.

К Саутгейту обратилась британская королева.

В 1966 году Англия на родине выиграла чемпионат мира – единственный свой трофей.

Финал начнется в 22:00 по Москве.

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